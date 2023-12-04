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Доцент из КГМУ победила во Всероссийском конкурсе молодых преподавателей
Доцент кафедры стоматологии детского возраста КГМУ Алена Абдрашитова стала одной из победительниц Всероссийского конкурса «Лучший молодой преподаватель в сфере подготовки кадров здравоохранения — 2022». Конкурс провели в рамках 2-ого Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение 2023». Церемония награждения прошла в Москве.
Уточняется, что Абдрашитова, стала лучшей в номинации «Компетенции реализации учебного процесса». Награду победительнице вручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Интересно, что участники конкурса преодолели два этапа — представили академическое эссе и подготовили видеопрезентацию индивидуального проекта.
Как сказала сама Алена Абдрашитова, своей победой она, прежде всего, подтвердила высокий уровень преподавания стоматологии в КГМУ.
«Для меня это очень важно. Победа всегда вдохновляет и заставляет двигаться вперед, к еще более высоким целям и решению сложных задач», — поделилась доцент вышеупомянутой кафедры КГМУ.
Отметим, что организатор конкурса — общероссийская общественная организация «Медицинская Лига России» и Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава РФ. Цель конкурса — раскрытие творческих и профессиональных возможностей молодых преподавателей профессиональной школы для эффективной работы в современной образовательной среде. Также конкурс способствует апробации и развитию прогрессивных образовательных подходов и практик в рамках современной модели образования, внедрению новых методик в технологии преподавания, формированию общественного мнения о развитии современного медицинского и фармацевтического образования и изменению методик и технологий преподавания в условиях развития цифровой экономики.
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