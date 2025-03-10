news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 10 марта 2025 12:06

Психолог Рамиль Гарифуллина номинирован на Госпремию Татарстана в области науки и техники

Читайте нас в
Телеграм
Психолог Рамиль Гарифуллина номинирован на Госпремию Татарстана в области науки и техники
Рамиль Гарифуллин
Фото: © «Татар-информ»

Большой Ученый совет Казанского федерального университета выдвинул доцента Института психологии и образования КФУ Рамиля Гарифуллина на Госпремию Татарстана в области науки и техники. Ученый является автором цикла научных монографий общефедерального значения.

Работы Рамиля Гарифуллина посвящены проблемам различных зависимостей. Он разработал основы манипуляционной психологии и постмодернистской психологии – новых направлений отечественной психологии.

Его разработка «Концепция психологической безопасности» была внедрена Министерством образования Татарстана. На ее основе в школах республики теперь проводится скрытая профилактика зависимостей.

Кроме того, ученый участвовал в антикоррупционной программе региона. Он изучал, как формируется мышление коррупционеров, страдающих «финансовыми зависимостями» — склонностью брать взятки, злоупотреблять кредитами или азартными играми. На основе этих данных были созданы методы, помогающие предотвращать коррупцию.

#КФУ #рамиль гарифуллин #психология #государственная премия #антикоррупционная политика #зависимость
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Юрист объяснил, как водителям отвечать на нестандартные вопросы инспекторов ДПС

Юрист объяснил, как водителям отвечать на нестандартные вопросы инспекторов ДПС

9 марта 2025
Ркаил Зайдулла: «Говорю прямо, пусть знают: я участвую в выборах!»

Ркаил Зайдулла: «Говорю прямо, пусть знают: я участвую в выборах!»

9 марта 2025