Психолог Рамиль Гарифуллина номинирован на Госпремию Татарстана в области науки и техники

Рамиль Гарифуллин

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Большой Ученый совет Казанского федерального университета выдвинул доцента Института психологии и образования КФУ Рамиля Гарифуллина на Госпремию Татарстана в области науки и техники. Ученый является автором цикла научных монографий общефедерального значения.

Работы Рамиля Гарифуллина посвящены проблемам различных зависимостей. Он разработал основы манипуляционной психологии и постмодернистской психологии – новых направлений отечественной психологии.

Его разработка «Концепция психологической безопасности» была внедрена Министерством образования Татарстана. На ее основе в школах республики теперь проводится скрытая профилактика зависимостей.

Кроме того, ученый участвовал в антикоррупционной программе региона. Он изучал, как формируется мышление коррупционеров, страдающих «финансовыми зависимостями» — склонностью брать взятки, злоупотреблять кредитами или азартными играми. На основе этих данных были созданы методы, помогающие предотвращать коррупцию.