Доцент Балынин рассказал, как можно сэкономить на ЖКУ

Экономить на коммунальных услугах следует разумно — так, чтобы сократить расходы без ущерба для привычного образа жизни. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам специалиста, в первую очередь важно обращать внимание не только на итоговые суммы в квитанциях, но и на объемы потребления ресурсов. Их стоит сопоставлять как с предыдущими месяцами, так и с аналогичными периодами прошлых лет. Такой подход помогает понять, где именно можно снизить затраты.

«Во-первых, важно отслеживать не только суммы, но и объемы потребления, сравнивать их не только с предыдущим месяцем, но и с предыдущими годами. Это является стартом в определении потенциальных возможностей управления объемами потребления. Когда мы знаем, сколько мы потребляем, то мы имеем все возможности подумать о том, точно ли такие объемы были объективно необходимы. Например, выключенная кнопкой и в то же время включенная в розетку техника продолжает потреблять электроэнергию», – отметил эксперт.

Экономист также напомнил о необходимости своевременно оплачивать счета за ЖКУ. Просрочки могут привести не только к начислению пеней, но и к временному ограничению предоставления отдельных услуг. Кроме того, повторное подключение нередко требует дополнительных расходов.

Отдельное внимание Балынин советует уделять выбору бытовой техники. При покупке стоит смотреть на класс энергоэффективности устройства: наиболее экономичными считаются модели с маркировкой А и дополнительными знаками «+». Чем их больше, тем меньше электроэнергии потребляет техника.

Еще один способ снизить расходы связан с оплатой вывоза мусора. Если жильцы отсутствуют дома более пяти полных календарных дней подряд, начисления за этот период можно уменьшить. Для этого потребуется обратиться в управляющую компанию и подтвердить факт временного отсутствия документами, например, билетами.

Эксперт также рекомендует обратить внимание на многотарифные счетчики электроэнергии. Они позволяют платить меньше при использовании электричества в ночные и ранние утренние часы, когда тарифы значительно ниже.

«В пиковые часы, утром и вечером, один кВтч стоит дороже, а в менее востребованное время, например, ночью и ранним утром – дешевле. Причем в этот промежуток стоимость одного кВтч, как правило, в 2,5-3 раза меньше, чем в пиковое. Соответственно, часть потребления можно перенести, например, на раннее утро», – резюмировал эксперт.