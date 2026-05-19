Доцент Балынин рассказал, как будет работать новая семейная выплата с 2026 года

Ежегодную семейную выплату для работающих родителей, воспитывающих двух детей и более, начнут выплачивать в этом году. Она станет частью системы социальной поддержки семей с детьми. Об этом в разговоре с «RT» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он пояснил, что выплата фактически представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц. По его словам, механизм направлен прежде всего на поддержку семей с невысокими доходами – тех, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.

Балынин подчеркнул, что при расчете учитываются региональные различия, поскольку используется прожиточный минимум конкретного субъекта РФ. Назначением и перечислением средств будет заниматься территориальный орган Социального фонда России.

Эксперт также сообщил, что подать заявление на получение выплаты можно будет с 1 июня по 1 октября. Сделать это разрешат через портал «Госуслуги», а при необходимости – лично в Социальном фонде России или МФЦ. В большинстве случаев дополнительные документы предоставлять не потребуется, так как данные будут поступать по межведомственным каналам.

Он уточнил, что размер выплаты рассчитывается как разница между фактически уплаченным НДФЛ и налогом, пересчитанным по ставке 6%. Таким образом, гражданам фактически возвращается большая часть уплаченного налога – около 7 из 13%. При этом выплата назначается каждому из родителей отдельно и зависит от их индивидуального дохода.

В качестве примера Балынин привел расчет для семьи, проживающей в регионе, где прожиточный минимум на душу населения в 2025 году составляет 18,2 тыс. рублей. В таком случае 1,5 прожиточного минимума – это 27,3 тыс. рублей.

Для семьи из пяти человек (двое родителей и трое детей) право на выплату в 2026 году возникает, если суммарный доход родителей в 2025 году не превышает 136,5 тыс. рублей в месяц или 1,638 млн рублей в год.

Он добавил, что при равном доходе родителей – по 68 250 рублей в месяц у каждого – сумма возврата составит около 57 330 рублей на человека за год. В таком случае общий размер выплаты на семью может достигать 114 660 рублей.

Поддержка семей с детьми соответствует целям национального проекта «Семья».