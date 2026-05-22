Доцент Балынин рассказал, что пенсии россиян старше 80 лет вырастут в июне

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Повышение пенсий в июне 2026 года коснется пенсионеров, которым в мае исполнится 80 лет. Для этой категории предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а во-вторых – включение в нее надбавки за уход, которая применяется с 2025 года. Об этом в разговоре с «RT» сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Он привел пример расчета, пояснив, как это отразится на размере выплат. По его словам, если страховая пенсия по старости с учетом фиксированной выплаты у 80-летнего пенсионера, отметившего юбилей в мае, в декабре составляла 34 145 рублей, то после январской индексации на 7,6% сумма увеличилась до 36 740,02 рубля.

Балынин уточнил, что в феврале и мае пенсионер продолжал получать ту же сумму, однако в июне размер выплаты увеличится из-за достижения 80-летнего возраста в мае 2026 года.

Он также напомнил, что с 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 9584,69 рубля, а надбавка за уход – 1413,86 рубля. С учетом этих параметров, как отметил эксперт, в июне размер страховой пенсии у такого пенсионера достигнет 47 738,57 рубля.

По словам Балынина, увеличение произойдет автоматически, без необходимости подачи заявлений, поскольку Социальный фонд России располагает всеми необходимыми данными.