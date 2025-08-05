Доцент Балынин объяснил, как заработать более 50 тыс. рублей без особых усилий

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Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал «Татар-информу» финансовый инструмент, который дает высокий пассивный доход.

«В настоящее время наиболее оптимальным финансовым инструментом с точки зрения соотношения риска и доходности, по моему мнению, является банковский вклад. Выгодность данного инструмента определяется тем, что ставки на рынке в 2-2,5 раза выше прогнозируемого Банком России уровня инфляции на текущий год (6-7%). В зависимости от срока, конкретного банка и условий вклада ставки сейчас преимущественно варьируются от 14% до 18%, но можно, конечно, найти и иные предложения», – сказал эксперт.

Он привел пример: если, например, сегодня разместить 300 тыс. рублей по ставке в 17,5% на полгода, то получится забрать в начале февраля 2026 года примерно 326 тыс. рублей (включая примерно 26 тыс. рублей в виде выплаченных процентов). Если положить 300 тыс. рублей на вклад по ставке в 17,25% на 1 год, то получится забрать примерно 352 тыс. рублей в начале августа 2026 года (включая примерно 52 тыс. рублей в виде выплаченных процентов).

«Надежность банковских вкладов определяется тем, что вклады каждого гражданина в каждом банке застрахованы Агентством по страхованию вкладов на сумму до 1,4 млн рублей. Важно отметить, что в эту сумму входят не только размещенные средства, но и начисленные проценты», – добавил Балынин.