Дочь жертвы маньяка Спесивцева отсудила у него миллион рублей компенсации

Суд Новокузнецка Кемеровской области взыскал миллион рублей в качестве компенсации морального вреда дочери одной из жертв серийного убийцы Александра Спесивцева.

Как сообщает ТАСС, Спесивцева отправляли на принудительное лечение за убийство 19 человек в 1996 году. Согласно экспертизе, он страдает психическим заболеванием, на тот момент он не осознавал характер своих действий. В декабре прошлого года дочь одной из жертв обратилась в суд и потребовала компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей.