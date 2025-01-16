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Дочь жертвы маньяка Спесивцева отсудила у него миллион рублей компенсации
Суд Новокузнецка Кемеровской области взыскал миллион рублей в качестве компенсации морального вреда дочери одной из жертв серийного убийцы Александра Спесивцева.
Как сообщает ТАСС, Спесивцева отправляли на принудительное лечение за убийство 19 человек в 1996 году. Согласно экспертизе, он страдает психическим заболеванием, на тот момент он не осознавал характер своих действий. В декабре прошлого года дочь одной из жертв обратилась в суд и потребовала компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей.
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