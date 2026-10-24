Дочь Тутберидзе впервые взяла призовое место на этапе Гран-при во Франции

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Выступающие под флагом Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли второе место в танцах на льду на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит в Анже.

В сумме за ритм-танец и произвольный танец фигуристы получили 193,93 балла.

Победили олимпийские чемпионы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (207,57) из Франции, третье место заняли американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (189,36).

Дэвис и Смолкин впервые в карьере попали в призы на этапе Гран-при.

Дэвис и Смолкин выступают за сборную Грузии с лета 2023 года. Дуэт в сезоне 2021/22 занял второе место на чемпионате России, седьмое – на чемпионате Европы и 14-е – на Олимпиаде. В прошлом сезоне Дэвис и Смолкин стали шестыми на ЧЕ, десятыми на ЧМ и 13-ми на Олимпийских играх. Диана Дэвис – дочь ведущего российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин – сын актера Бориса Смолкина.