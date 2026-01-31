Дочь Тутберидзе Диана Дэвис будет знаменосцем сборной Грузии на Олимпиаде-2026

Диана Дэвис и Этери Тутберидзе. Архивное фото

Фото: © Социальные сети Дианы Дэвис

Фигуристка Диана Дэвис будет одним из знаменосцев сборной Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Грузии сообщает ТАСС.

Вместе с Дэвис знаменосцем станет фигурист Лука Берулава, выступающий в парном катании.

22-летняя Диана Дэвис – дочь российского тренера Этери Тутберидзе. Она выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным. В России пара завоевала серебряные медали чемпионата страны сезона-2021/22. После перехода в сборную Грузии спортсмены выиграли турниры Ice Dance International в Лейк-Плэсиде и Budapest Trophy.

Олимпийские игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года.