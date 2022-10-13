Дочь Туфана Миннуллина оценила премьеру в «Экият» по легендарной пьесе своего отца

12 октября в Татарском государственном театре кукол «Экият» состоялась премьера спектакля «Авыл эте Акбай» («Деревенский пес Акбай») по легендарной пьесе Туфана Миннуллина. На показе присутствовала дочь драматурга — Альфия ханум. Об этом «Татар-информу» сообщили в театре.

На спектакле по пьесе «Деревенский пес Акбай» выросло не одно поколение детей. История про забавного пса Акбая, который встречается с разными трудностями, но всегда выходит из них победителем, была очень популярна в 80-е. Этот детский спектакль можно назвать легендарным.

После спектакля Альфия ханум поблагодарила всех актеров и постановочную группу за замечательную работу. Отдельное спасибо она сказала режиссеру спектакля Ильгизу Зайниеву. Отметим, что до этого в театре состоялась премьера для взрослых по пьесе Туфана Миннулина «Старик из деревни Альдермеш».

Также в числе первых премьеру «Деревенский пес Акбай» увидели ученики татарских гимназий № 18 и № 149 Казани.

Публика приняла спектакль восторженно. Главной заслугой постановщиков и исполнителей называют то, что их версия постановки получилась понятной и увлекательной не только для маленьких, но и для взрослых зрителей. Прекрасные песни, характерные и динамичные, помогают юным зрителям лучше понять сюжет и глубже сопереживать героям. Художником-постановщиком выступила Екатерина Спиридонова, композитором — Марат Ахметшин.

«Туфан Миннуллин написал много интересных, поучительных пьес для детей, — говорит режиссер-постановщик спектакля Ильгиз Зайниев. — В своих произведениях он раскрывает многие важные проблемы. В любые времена эти вопросы всегда актуальны».