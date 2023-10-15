Дочь Шамиля Шарифуллина Гузель Абульханова: Папа был очень светлым, добрым человеком

Фото: © «Татар-информ»

Оркестр национальной музыки под руководством Айдара Ниязова организовал камерный концерт, посвященный памяти заслуженного деятеля искусств Татарстана, лауреата Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая Шамиля Шарифуллина (1949–2007). Музыкальный вечер прошел в Музее истории татарской литературы и мемориальной квартире Шарифа Камала — Доме татарской книги.

«Папа был очень открытым, светлым, добрым. Заботился о своих студентах — дома часами проводил дополнительные уроки с ними. Как педагог со мной тоже занимался (Гузель Абельханова обучалась на пианиста — прим. Т-и). Он родился в Туркменистане, а там не было музыкальной школы. В 17 лет переехал в Казань, самостоятельно изучал музыку, поступил в музыкальное училище. Он был прекрасным баянистом. Преподаватель готовил его по этой специальности, папа в те же годы начал сочинять свои первые произведения», — рассказала корреспонденту «Татар-информа» дочь композитора Гузель Абульханова.

Концерт памяти Шамиля Шарифуллина — инициатива Оркестра национальной музыки. По словам собеседницы агентства, в последние годы хормейстеры, знакомые с творчеством Шамиля Шарифуллина, пропагандируют его наследие.

«Однако помимо композиций для хора, у него множество произведений для симфонического и камерного оркестров. Когда узнала, что Оркестр национальной музыки будет исполнять произведения отца, была очень рада. Значит, наша культура не умрет. Молодые музыканты ведут очень важную работу, они находят произведения наших видных композиторов — Султана Габяши, Мансура Музафарова, многих других — и исполняют их. Это очень здорово. Дети, молодежь должны знать, слушать классические произведения», — уверена Гузель Абульханова.

Участники встречи прослушали записи произведений Шамиля Шарифуллина. Гузель Абульханова поделилась воспоминаниями об отце. Затем она сыграла мунаджаты и беиты из сборника Шамиля Шарифуллина «Борынгы халык моңнары» («Старинные народные мелодии»), изданного в 1994 году.

«Эти мелодии записаны в разных регионах, где проживают татары. Также записаны место, имя исполнителя. Например, мелодию „Мөхәммәдиядән“ спела моя бабушка, уроженка Ульяновской области Карима Халилова», — пояснила Гузель Абельханова.

Фото: © «Татар-информ»

Руководитель Оркестра национальной музыки Айдар Ниязов заметил, что Шамиль Шарифуллин писал особенную музыку.

«Месяц назад отмечался день рождения композитора. Мы с музыкантами решили сделать вечер, посвятив памяти композитора и его наследию. Насколько я знаю, Казанская хоровая ассамблея этот год посвящает Шамилю Шарифуллину, поэтому все хоровые коллективы исполняют его произведения. Нам хотелось напомнить, что композитор создал произведения не только для хора, но и оркестров. Его музыка особенная. Шамиль Шарифуллин первым в истории татарской музыки писал в таких жанрах, как хоровой концерт, концерт для оркестра. Сегодня мы исполнили его произведения этого жанра», — пояснил он.

Руководитель оркестра также отметил, что композитор в своих произведениях опирался на народное творчество. «Он обращался к фольклору. Его концерт для оркестра посвящен старинному татарскому празднику „Жыен”. Также у Шамиля Шарифуллина есть симфонические произведения авангардного направления. На мой взгляд, они не уступают симфоническим произведениям Софьи Губайдуллиной», — поделился своими наблюдениями собеседник агентства.

Фото: © «Татар-информ»

На концерте также прозвучали произведения ученика Шамиля Шарифуллина — композитора Ильгама Байтиряка и руководителя Оркестра национальной музыки, молодого композитора Айдара Ниязова.

Шамиль Камилевич Шарифуллин — композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Татарстана (1992). Родился 13 сентября 1949 года в поселке Фараб Чарджоуского района Туркменской АССР. Умер 25 декабря 2007 года в Казани. Выпускник Казанской консерватории (класс композиции у Анатолия Луппова, 1973). В 1972–1982 годах — заведующий Кабинетом музыки народов Поволжья.



Композитор и педагог Шамиль Шарифуллин — автор трех хоровых концертов, двух симфоний, концертов для симфонического оркестра, инструментальных произведений и множества песен.



За хоровые концерты «Мунажаты» и «Деревенские напевы», созданные в 1970-х годах, в 2005-м Шамиль Шарифуллин был удостоен Государственной премии имени Габдуллы Тукая. В 1976–2001 годах преподавал на кафедре теории и композиторства Казанской консерватории, воспитывал учеников. Шарифуллин внес большой вклад в развитие татарской музыкальной этнографии. Он участвовал в организации фольклорных экспедиций и издавал книги из собранного материала.