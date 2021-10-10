Дочь пилота, погибшего в катастрофе в Мензелинске, рассказала о неисправностях самолета

Дочь пилота Михаила Беляева, который погиб сегодня утром в авиакатастрофе в Мензелинске, рассказала на своей странице в социальных сетях о неисправностях самолета L-410.

По ее словам, ее отец был человеком с отменным здоровьем. Он часто рассказывал ей, что двигатели самолета отказывают. Девушка рассказывает, что сама неоднократно прыгала с парашютом в Мензелинске, однако в сентябре отец сказал ей, что больше не собирается подпускать ее к этому самолету из-за того, что отказ двигателей был неоднократным.

«Я больше чем уверена, что мой отец сделал все правильно. Я в своем отце уверена, я с ним неоднократно летала, прыгала с парашютом в этой организации. Но, несмотря на то, какие бы ни были техники, пилоты, – если изношен самолет, металл, материал, то какой бы ни был хороший специалист – сами понимаете, к чему все это приводит», – заявила девушка.

Она упомянула, что руководство аэроклуба знало о технических неисправностях самолета.