Дочь поэта Мусы Джалиля Чулпан Залилова: «Видела папу в последний раз в 42-м году»

Чулпан Залилова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Митинг в память о татарском поэте Мусе Джалиле и его 10-ти соратниках состоялся сегодня на Площади 1 Мая в Казани. На митинге выступила дочь поэта и писателя Чулпан Залилова, которая рассказала «Татар-информу» о жизни своего известного отца и воспоминаниях о нем.

87-летняя Чулпан Мусаевна приехала на день памяти вместе с дочерью Татьяной и внучкой Елизаветой. Женщина призналась, что приезжает в Казань всегда в день гибели своего отца.

«Я сюда приезжаю 25 августа всегда, в день рождения отца я бываю и в Москве, потому что там тоже это отмечается. В день гибели отца мне в Казани легче пережить эти скорбные дни», – сказала Залилова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дочь известного татарского поэта также заявила, что последний раз видела отца в 1942 году, когда ей было 4 года.

«Папа погиб в 1944, последний раз я видела его в январе 42-го года в Казани, затем наша семья снова вернулась в Москву. Я очень хорошо помню все эти моменты» – рассказала она.

Внучка Джалиля, Татьяна Малышева – руководитель музыкальных программ Фонда поддержки искусств «Арт-Линия», в том числе – художественный руководитель музыкально-поэтического фестиваля «Поэт и музыка».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Моя дочь Татьяна сделала фестиваль памяти своего деда, фестиваль же идет на президентский грант федерального значения, он проходит уже 4 года, и вот завтра будет концерт лауреатов этого фестиваля», – добавила о своей дочери Залилова.

Дочь поэта также сообщила, что не общается с единокровными братьями и сестрами.

«Я не знаю, посещают ли они такие события памяти отца и деда. Мы друг друга с братьями и сестрами не знали, были очень трудные годы, поэтому мы не общаемся», – заявила она.