Дочь Нигматуллиной и Таишева пригласила на концерт родителей «вкусным» видео

Дочь артистов Ландыш Нигматуллиной и Фарита Таишева Лейля Таишева удивила пользователей интернета своей харизмой. Лейля очень приглашает своих подписчиков в соцсетях на концерты родителей в виде поварского рецепта «классного концерта».

«Друзья, берем две-три десятки красивых песен. Добавляем немного юмора. Это кладем в дом культуры и держим два-три часа под горячими аплодисментами. А-а! Я ведь вам еще не сказала про "секретный ингредиент". Там буду и я – Лейля Таишева. Приходите, будет вкусно», – сказала она.

Видео: соцсети Лейлы Таишевой

Подписчики девочки писали, что обязательно придут, отмечали, как быстро выросла дочь артистов, и хвалили ее за вкусные угощения и красивую татарскую речь.