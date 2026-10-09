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Общество 9 октября 2026 11:24

Дочь Нигматуллиной и Таишева пригласила на концерт родителей «вкусным» видео

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Дочь артистов Ландыш Нигматуллиной и Фарита Таишева Лейля Таишева удивила пользователей интернета своей харизмой. Лейля очень приглашает своих подписчиков в соцсетях на концерты родителей в виде поварского рецепта «классного концерта».

«Друзья, берем две-три десятки красивых песен. Добавляем немного юмора. Это кладем в дом культуры и держим два-три часа под горячими аплодисментами. А-а! Я ведь вам еще не сказала про "секретный ингредиент". Там буду и я – Лейля Таишева. Приходите, будет вкусно», – сказала она.

Видео: соцсети Лейлы Таишевой

Подписчики девочки писали, что обязательно придут, отмечали, как быстро выросла дочь артистов, и хвалили ее за вкусные угощения и красивую татарскую речь.

#артисты #концерты
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