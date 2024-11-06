Дочь Мухаммата Сабирова: «Всегда удивлялась, сколько людей благодарили его за поддержку»

Гузэль Волкова: «Отец не делил людей на «нужных» и «ненужных», ко всем относился просто по-человечески, уважал каждого»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Отец не стал подключаться к моему поступлению в институт. Он говорил: “Пусть всего добиваются сами”»

– Гузэль Мухамматовна, когда вы были ребенком, ваш отец работал бурильщиком и инженером бурения, потом в горкоме КПСС, а позднее возглавил трест «Востокмонтажгаз», подразделения которого находились в разных регионах Поволжья и Приуралья. Вы вообще папу дома видели?

– Конечно, в основном нашим воспитанием занималась мама, хотя она тоже работала в геологопоисковой конторе экономистом, пока они жили в Альметьевске. Безусловно, у него не было времени детально погружаться в наши проблемы, но он старался выделять в своем загруженном графике время на семью.

– Вы хотели сказать «пока мы жили в Альметьевске»?

– Нет, когда они жили в Альметьевске. После назначения отца в правительство ТАССР они переехали в Казань, а мы еще оставались в Альметьевске. Я работала заведующей Альметьевской детской поликлиникой, как раз строили оздоровительный комплекс.

– Каким он вообще был в семье? Как относился к супруге, родителям, родственникам со стороны жены?

– Он очень любил всю свою большую семью и не делил родственников на своих и жены. Мамина мать его обожала больше, чем своих родных сыновей.

«Отец хотел, чтобы мы росли самостоятельными, все умели делать, он никогда не использовал служебное положение в наших интересах» Фото предоставлено Гузэль Волковой

– А с детьми был строг или наоборот? Учил, наставлял или воспитывал примером?

– Для нас примером было и отношение людей к отцу, и его желание помочь людям, и не только близким. Когда мы жили в Альметьевске (я училась в школе №5, а он работал в горкоме партии), мы часто шли утром пешком вдвоем, и я всегда удивлялась, сколько людей здоровались с ним по дороге, благодарили за поддержку. Это было приятно.

Конечно, отец хотел, чтобы мы росли самостоятельными, все умели делать, он никогда не использовал служебное положение в наших интересах. Не подключался ни к трудоустройству членов семьи, ни к обучению детей и внуков, говорил: «Пусть добиваются всего сами». И гордился успехами и детей, и внуков.

Когда я решила стать медиком, тоже не стал подключаться к моему поступлению в мединститут. Говорил, что я сама должна преодолеть все трудности. Когда я не смогла поступить с первого раза, вернулась в Альметьевск и год работала в больнице. Но у меня отцовский, бойцовский характер, я окончила медицинский институт и честно смотрю всем в глаза: прошла через все сама.

– Приходя домой, ваш отец оставался мыслями на работе или умел переключаться?

– Дома он старался отключаться от работы, но после переезда в Казань не было ни спокойных вечеров, ни выходных, ни праздников.

«Он выступления всегда готовил сам. Да, ему готовили справочный материал, но говорил он от себя и без бумаги» Фото предоставлено Гузэль Волковой

«Мне кажется, к простым людям он относился лучше, чем к “непростым”»

– Мухаммат Галлямович возил вас на свою малую родину в Кушнаренковский район Башкортостана?

– Да, мы часто ездили в Кушнаренково, особенно когда жили в Альметьевске. Ездили на мотоцикле с люлькой – он за рулем, я с братом в коляске. Заезжали сначала к его родным – матери и старшей сестре, потом к маминым родителям, останавливались у них.

– А личные машины у него были?

– Да.

– Когда появилась первая? И какой марки?

– В начале 70-х, это был «Москвич».

– Вы всегда жили в достатке? Сколько, если не секрет, получал ваш отец на разных должностях?

– Мы жили по средствам. Сколько отец получал, не знаю, эти вопросы не обсуждались, но особо не роскошествовали. Вообще у нас было другое воспитание. Мы, дети, тоже не ставили себя выше других. Да и времена были другие, люди оценивались иначе.

Отец не любил бахвальства и хвастовства и нас учил этому. Да, он гордился, что я была отличницей в школе, что внучки и внук были отличниками, но это не было главной его оценкой.

«Отец вместе с группой депутатов принимал участие в подготовке Конституции» Фото предоставлено Гузэль Волковой

– Как он вообще относился к простым людям?

– Мне кажется, что лучше, чем к «непростым». Помогал при каждом удобном случае. За это они его и уважали.

– Кстати, на открытии мемориальной доски в честь Мухаммата Сабирова Фарид Мухаметшин сказал в том числе: «Он был очень жесткий и требовательный». Были и другие похожие воспоминания. А когда я брал интервью у вашего отца в начале 2000-х, он, напротив, произвел впечатление доброжелательного, даже доброго человека. То есть он мог быть разным на работе и вне ее?

– Отец всегда был доброжелательным в отношениях с людьми, но не любил сюсюканья и панибратства. Он не делил людей на «нужных» и «ненужных», ко всем относился просто по-человечески, уважал каждого. И от нас требовал такого же отношения к людям.

Но он действительно был требовательным, прежде всего к себе и к своей работе.

– А ваш отец был «выездным»? Если да, то куда он выехал в первый раз?

– Он ездил руководителем делегации в ГДР вместе с мамой. Тогда он, по-моему, работал еще в «Альметьевбурнефти».

– Что рассказывал по возвращении?

– Особых воспоминаний об этих поездках у меня не осталось, только фотографии.

«Отец всегда был доброжелательным в отношениях с людьми, но не любил сюсюканья и панибратства» (на фото – встреча с американским кардиохирургом Майклом Дебейки) Фото предоставлено Гузэль Волковой

«Отец критиковал и Гайдара, и Чубайса»

– В 1984 году Мухаммат Галлямович ушел из альметьевского объединения «Татнефтестрой» на должность зампреда Совмина ТАССР. Как это произошло? Кто предложил, пришлось ли его уговаривать, видел ли он минусы в таком переходе?

– Здесь, наверное, лучше обратиться к его собственным воспоминаниям. Он очень подробно описал эти этапы жизни в автобиографической книге «Три поры».

– Это была довольно резкая перемена обстановки. В таких случаях он советовался с вашей мамой?

– Он с ней советовался всегда. Но решения принимал сам.

– Кстати, свои книги он писал самолично?

– Да, писал сам. Долго, неторопливо, обдумывая каждую фразу, каждое воспоминание. Наверное, поэтому получилось так интересно. Муж маминой сестры Лилии Альберт Нарбеков помогал в стилистике, где-то в грамматике. Но стиль отца оставался. Он и выступления всегда готовил сам. Да, ему готовили справочный материал, но говорил он от себя и без бумаги.

– Приходили ли в ваш дом в качестве гостей известные люди? «Красные директора», партийные функционеры, культурные деятели?

– У нас это не было принято. Его друзьями были простые люди, не имеющие отношения к его работе. Это был его принцип.

«Отец очень уважал Черномырдина. Они ведь были знакомы еще с Оренбурга, где отец пропадал месяцами. Поэтому поддерживали друг друга» Фото предоставлено Гузэль Волковой

– Как ваш отец относился к Виктору Черномырдину? И как тот относился к нему? Это правда, что два будущих премьера дружили семьями?

– Отец очень уважал Черномырдина. Они ведь были знакомы еще с Оренбурга, где отец пропадал месяцами. Поэтому поддерживали друг друга. Часто пересекались в Москве, когда отец был депутатом. Там общались и они сами, и мама с его супругой. Но никакого панибратства не было.

– Он рассказывал что-нибудь о Ельцине, Гайдаре, Геращенко, Чубайсе, других федеральных политиках и чиновниках?

– Отец критиковал и Гайдара, и Чубайса. С Ельциным он общался ближе, особенно когда тот приезжал в Казань. Плохо о нем никогда не высказывался, но вот различные видео, где тот под воздействием «вредных привычек» (их тогда много публиковалось), не одобрял.

– То есть сам Мухаммат Галлямович не пил? А как он расслаблялся?

– Он активно увлекался рыбалкой – и летом и зимой. В основном удачно, много рыбы привозил. Часто ездил и на охоту – были зайцы и кабаны.

Фото предоставлено Гузэль Волковой

«Он переживал распад СССР. Как и все, кто любил свою страну»

– А что именно он говорил о Ельцине и как критиковал Гайдара и Чубайса?

– Точно уже не помню. Просто тогда ведь подписывались документы по суверенитету, были долгие обсуждения, споры. Но вообще отец такие рабочие моменты дома не обсуждал. Особенно с нами.

– Мы с вами разговариваем незадолго до Дня Конституции РТ. Помните ли вы, как ваш отец воспринял ее принятие 6 ноября 1992 года?

– Он вместе с группой депутатов принимал участие в подготовке Конституции. Где-то они спорили, где-то учитывали его мнение. Это была очень активная работа днями и ночами.

– Что Мухаммат Галлямович думал о советской действительности — и во времена СССР, и после его распада?

– Конечно, он переживал распад СССР, как и все те, кто любил свою страну. Особенно тяжело ему было осознавать разрыв связей с Украиной, поскольку там жила его сестра, которая во время Великой Отечественной войны вышла замуж за своего однополчанина-украинца и уехала жить в Киев. Отношения между семьями были теплыми, они приезжали к нам, мы ездили к ним. Когда случилась авария в Чернобыле, они приехали к нам и полгода жили у нас.

– Чем занимались и занимаются сыновья Мухаммата Галлямовича?

– Средний брат окончил КИСИ, работал в СУ-5 треста «Востокмонтажгаз», потом в Ираке. Недавно ушел в мир иной. Младший брат окончил юридический факультет Казанского университета, работает судьей в Арбитражном суде Поволжского округа.

Волкова Гузэль Мухамматовна – заслуженный врач РТ, кандидат медицинских наук.

Родилась в 1954 году.

В системе здравоохранения с 1979 года. Более 10 лет проработала в педиатрической службе города Альметьевска, пройдя путь от участкового педиатра до заместителя главного врача по детству и родовспоможению Альметьевской ЦРБ. По инициативе и по проекту, разработанному при ее личном участии впервые в республике был построен оздоровительный центр для детей при Альметьевской детской поликлинике.

В 1992 году была избрана народным депутатом Альметьевского городского совета.

Принимала активное участие в разработке и реализации проекта по созданию Республиканского центра охраны семьи, материнства и детства Министерства здравоохранения Республики Татарстан, где работала заведующей семейной консультацией.

В 2001 году возглавила вновь созданный отдел развития медицинской помощи в Минздраве РТ.

В настоящее время возглавляет в МЗ РТ отдел разработки и реализации специальных программ и проектов, который, в частности, разработал государственную программу «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года». Под ее руководством были разработаны и успешно реализованы три программы модернизации здравоохранения РТ. Принимает непосредственное участие в разработке программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», курирует вопросы своевременной актуализации реализации программы. Принимает непосредственное участие в оформлении и оснащении оборудованием строящихся и ремонтируемых объектов с момента дизайнерского проектирования до сдачи в эксплуатацию.

Курирует научную деятельность Минздрава РТ в рамках сотрудничества с Академией наук Татарстана, высшими образовательными учреждениями и ведущими клиниками республики. С 2001 года – секретарь коллегии МЗ РТ.

Награждена медалями «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд» и Благодарностью министра здравоохранения РФ.