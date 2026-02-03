Дочь Мусы Джалиля рассказала, как жила ее семья после ареста отца

Дочь поэта Мусы Джалиля, Чулпан Мусеевна Залилова, рассказала, что после трагических событий, связанных с арестом и смертью отца, семья пережила тяжелое время. Ее слова приводит Телеграм-канал Полпредства РТ в РФ.

Она отметила, что тень подозрений мешала им жить, они с матерью оказались в полной изоляции, а их дом в Столешниковом переулке после войны многие обходили стороной. Семью поддерживали только несколько верных друзей. Когда же Чулпан стала почти взрослой и училась в старших классах, вся страна узнала о подвиге ее отца и о том, что он был героем.

2 февраля 1956 года Президиум Верховного Совета СССР посмертно присвоил Мусе Джалилю звание Героя Советского Союза за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В защиту Мусы Джалиля говорили его стихи. Важную роль в их популяризации сыграл Константин Симонов. 23 апреля 1953 года в «Литературной газете» он опубликовал стихотворения из «Моабитской тетради». После этого в «Правде» вышла статья под заголовком «Сильнее смерти».

Фото: https://t.me/PolpredstvoRT