Дочь Мусы Джалиля приняла участие в возложении цветов к памятнику поэта в Москве

Сегодня исполнилось 117 лет со дня рождения великого поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. В этот памятный день татары Москвы по традиции возложили цветы к памятнику, установленному в честь классика татарской литературы. К церемонии присоединилась дочь поэта Чулпан Залилова.

«У отца все время красной нитью в стихах проходит волнение из-за того, узнает ли Родина о его подвиге и о подвиге его соратников. И это такое счастье, что вся страна узнала об этом, что у нас в Москве есть такой замечательный памятник и что именно вы его хранители. Спасибо вам, это настоящее чудо», — сказала дочь поэта, обращаясь ко всем собравшимся.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Залилова призналась, что они с матерью всегда переживали, что у Джалиля нет собственной могилы, куда можно было бы прийти в памятные даты, ведь местонахождение останков поэта и его товарищей до сих пор неизвестно. Она выразила благодарность всем, кто бережно хранит память о ее герое-отце и заботится о сохранении посвященных ему монументов, у которых каждый год в его день рождения собираются десятки людей.

По словам заместителя Премьер-министра Татарстана — полпреда РТ в РФ Равиля Ахметшина, у памятника Мусе Джалилю в Москве столичные татары собираются минимум четыре-пять раз в год по случаю памятных дат и это место давно стало «центром воспитания молодого поколения».

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

«Мы привозили книги Мусы Джалиля для участников спецоперации на Украине, и его произведения, можно сказать, стали настольной книгой молодых солдат, наших бойцов. Во времена, когда в некоторых регионах сносят памятники героям войны, очень важно, что мы, напротив, такие места создаем. Показываем, что памятники нужно ценить и защищать», — поделился он своим пониманием связи памяти о поэте и политической ситуации.

Ахметшин призвал общими усилиями сделать всё, чтобы молодое поколение знало как можно больше о таких вошедших в легенду представителях татарского народа, как Муса Джалиль, Габдулла Тукай и другие.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

В церемонии также приняли участие советник председателя Московского совета ветеранов генерал-полковник Расим Акчурин, глава управы района Зябликово Константин Князев, руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов и представители татарской столичной общественности. Кроме того, к проведению мероприятия традиционно присоединились кадеты и юнармейцы района, а также призывники из Татарстана, проходящие службу в Московском регионе.