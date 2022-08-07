Дочь Мусы Джалиля посадила в Бугульминском районе Татарстана саженцы дуба

Поселок Карабаш в Бугульминском районе Татарстана посетила дочь Героя Советского Союза Мусы Джалиля — Чулпан Залилова. Инициаторами встречи выступили краевед, журналист Фазыл Валиахметов из Карабаша и представители казанского музея Мусы Джалиля. Об этом пишут «Лениногорские вести».

Визит Чулпан Залиловой в Карабаше начался возле памятника героям — джалиловцам. После возложения цветов и посадки символических дубовых саженцев Чулпан Залилова прогулялась по улицам поселка. На встречу с московской гостьей пришли и жители поселка.

Карабаш является родиной одного из соратников поэта — Гарафа Фахретдина, после войны он написал книгу о деятельности поэта в плену, в подпольной группе сопротивления. Альметьевский драматический театр поставил по этому произведению спектакль, который в день приезда дочери Джалиля был показан на сцене Дома Культуры в Карабаше. На сцене дома культуры также в этот день звучали стихи поэта. А правнучка Мусы Джалиля — Елизавета исполнила скрипичное произведение Рустема Яхина.

Но ключевыми для всех участников встречи стали воспоминания и рассказ Чулпан Залиловой о нелегкой судьбе её легендарного отца.

Библиотекарь Карабашской сельской библиотеки подготовила и провела обзор выставки «Поэт-герой Муса Джалиль». На экспозиции были представлены уникальные материалы, посвященные творчеству и жизни великого поэта.

Дочь — Чулпан Мусеевна, внучка Татьяна Малышева и двое правнуков — Михаил и Лиза сейчас живут в Москве.