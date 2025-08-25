Дочь Мусы Джалиля о памяти отца: «Я всегда тяжело переживаю этот день»

Сегодня в казанском музее-квартире Мусы Джалиля прошел День памяти поэта и его соратников. Именно из этого дома Муса Джалиль ушел на фронт во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Миллиард.Татар».

В мероприятии приняли участие потомки поэта – дочь Чулпан Залилова, внучка Татьяна и правнучка Елизавета Малышевы.

81 год назад, 25 августа 1944 года, по приговору II Имперского суда Третьего Рейха, вынесенному в феврале того же года, в тюрьме Плетцензее была казнена группа из 11 татар. Среди них были Муса Джалиль, Гайнан Курмаш, Фуат Сейфульмулюков, Абдулла Алиш, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, Ахат Атнашев и Салим Бухаров.

Дочь поэта Чулпан Залилова поделилась своими эмоциями: «Я всегда тяжело переживаю этот день, для меня это очень скорбный день, поэтому я очень рада, что я в этот день в Казани. Традиционно я прихожу в музей, в квартиру, в которой я в последний раз видела своего отца».

«У памятника отцу всегда собираются друзья, люди, которые знают, помнят и понимают, что такое подвиг этих одиннадцати героев, среди которых и мой отец. Само по себе, что в этот день 81 год назад в 12 часов началась казнь – несмотря на прошедшие годы, это событие всегда тяжело вспоминать. Это самые для меня тяжелые дни в году», – рассказала она.

Муса Джалиль – советский татарский поэт. С 1939 он возглавлял Союз писателей ТАССР, был депутатом городского Совета Казани. В 1941 году поэт добровольно ушел на фронт, где попал в плен. «За распространение советской идеологии» и участие в антифашистском подполье поэт был казнен в берлинской тюрьме Плетцензее на гильотине.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Мусе Джалилю было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Стихотворному сборнику «Моабитские тетради», написанному в плену, была присуждена Ленинская премия.

Напомним, что в 2026 году исполнится 120 лет со дня рождения Мусы Джалиля.