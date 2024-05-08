Дочь Героя СССР Сайгадинова: «Ганий Сафиуллин обнял его и подарил свой пистолет»

Дочь майора Хасмагомеда Сайгадинова, один из пяти командиров полка из Чечено-Ингушской АССР, участвовавших в Великой Отечественной войне, рассказала о том, какую роль он сыграл в форсировании Днепра при освобождении Украины в 1943 году.

Людмила Сайгадинова рассказала, что ее отец служил под руководством Героя Советского Союза Гания Сафиуллина. С известным татарским генералом его связывала крепкая дружба.

Фото: личный архив Людмилы Сайгадиновой

«Мой отец – участник четырех фронтов. Много лет дружил с Ганием Сафиуллиным. Сталинградскую битву они прошли вместе. Начиная с 1942 года он все время был под его руководством. При освобождении Украины в 1943 году мой отец одним из первых переплыл с левого на правый берег Днепра и сыграл ключевую роль – помог наладить связь, чтобы совершить прорыв и помочь товарищам переправиться через реку. В своих мемуарах папа рассказывал, что Ганий Сафиуллин обнял его, сказал, что представит к званию Героя Советского Союза, и подарил ему свой именной пистолет», — поделилась она.

Наградной лист Фото: личный архив Людмилы Сайгадиновой

Сайгадинова напомнила, что как командир дивизии Сафиуллин тогда тоже получил звание Героя Советского Союза. Подаренный им пистолет хранился в музее Чеченской Республики, однако был утерян во время боевых действий.

Хасмагомед Сайгадинов был удостоен правительственных наград: орденов Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов», «За оборону Сталинграда». В честь него названы улицы в городе Грозном, в Ачхой-Мартановском районе, селе Закан-Юрт.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.