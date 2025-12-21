Дочь Героя России Очир-Горяева рассказала о его добром отношении к своим подчиненным

Командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев, который принял участие в прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным, относится к своим подчиненным как к членам семьи. Об этом рассказала его дочь Виктория, ее слова приводит РИА Новости.

Она заявила, что Очир-Горяев с самого начала службы был штурмовиком и всегда остро переживал за бойцов, находящихся под его командованием. Виктория добавила, что ее отец старается опекать каждого военнослужащего и относится к ним с особой ответственностью.

В ходе прямой линии Президент России пригласил Очир-Горяева к разговору, во время которого старший лейтенант поделился деталями выполнения боевых задач, в том числе рассказал о ходе работы по взятию Северска.

Наран Очир-Горяев проходит службу в звании старшего лейтенанта Министерства обороны РФ и является командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.