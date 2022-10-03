Дочь Дамира Фаттахова вместе со своим парнем стала участницей шоу «Танцы»

16-летняя дочь экс-руководителя Министерства по делам молодежи Татарстана и заместителя главы Федерального агентства по делам молодежи Дамира Фаттахова — Сабина Фаттахова стала участницей проекта «Танцы» на телеканале «ТНТ». Фрагмент с ее выступлением на своей странице во «ВКонтакте» выложил ее отец.

Сабина выступает в дуэте с 18-летним бойфрендом Амиром. Хореографом пары является мама девочки Анастасия. Танцоры выступают в стиле dance hall. В интервью телеканалу пара призналась, что очень много времени проводят вместе — их объединяет совместное творчество и любовь.

Амир рассказал, что Анастасия Фаттахова «взрастила их с малых лет» и существенно повлияла «на его точку зрения в плане всего». К слову, его отец Тагир и мама Сабины в далеком прошлом выступали в одном из ночных клубов Казани.

Сам Фаттахов убежден, что появление дочери в проекте является достойным и профессиональным прецедентом.

«Для родителей, что бы ни происходило, их дети всегда самые лучшие! Но это тот случай, когда все действительно было достойно и профессионально. Сабина = целеустремленность и самостоятельность. И вот снова самостоятельное решение: взяла и сама пошла на Танцы. Прошла отборочные этапы и дошла до телевизионного этапа», — написал замглавы Федерального агентства по делам молодежи (орфография и пунктуация автора соблюдены — прим. Т-и).