«Есть опыт внедрения на Кубе, в Китае»: в КФУ создают прорывные технологии нефтедобычи

Ряд уникальных разработок, которые позволят России сделать очередной шаг к технологическому суверенитету в добыче углеводородов, создали специалисты Научного центра мирового уровня (НЦМУ) при КФУ. Импортозамещение сделает отрасль более эффективной и снизит ее воздействие на экологию. С разработками ознакомился корреспондент «Татар-информа».

Ряд уникальных разработок, которые позволят России сделать очередной шаг к технологическому суверенитету в добыче углеводородов, создали специалисты Научного центра мирового уровня при КФУ

Фото: © Егор Никитин

«По ряду направлений это не импортозамещение, а импортоопережение»

Казанский федеральный университет еще в 2020 году выиграл конкурс на создание Научного центра мирового уровня (НЦМУ), связанного с экологичной и ресурсосберегающей энергетикой. Научные центры мирового уровня создаются в формате консорциумов в рамках национального проекта «Наука».

Ключевыми задачами специалистов НЦМУ стали создание инновационных и эффективных методов поиска углеводородов, разведка нефти и газа на территории Сибири, в том числе с использованием искусственного интеллекта, обработки больших данных (Big Data), а также разработка месторождений нефти и газа. Не менее важным является и социальный аспект в данном проекте, а именно привлечение и воспитание талантливой молодежи из России и зарубежных стран.

С момента старта проекта казанским ученым удалось создать целый ряд инновационных технологий, часть из них уже внедрена в производство. Некоторые из них не имеют аналогов в мире, а другие способны заменить западные наработки.

«Речь идет о реагентах, которые не только замещают уже существующие аналоги, но и являются инновационными. То есть по ряду направлений это не импортозамещение, а импортоопережение. Например, применяем катализаторы не на заводе, а закачиваем их в скважину и прямо под землей делаем частичную переработку нефти. В результате добывается больше нефти лучшего качества», – пояснил завкафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ Михаил Варфоломеев.

Ключевыми задачами специалистов НЦМУ стали создание инновационных и эффективных методов поиска углеводородов, разведка нефти и газа на территории Сибири Фото: © Егор Никитин

Он подчеркнул, что создаваемые на казанской площадке технологии импортозамещения и наработки в нефтедобыче востребованы не только в России, но и за рубежом.

«Уже есть опыт внедрения наших разработок в Южной Америке, на Кубе, на Ближнем Востоке, в Китае», – пояснил ученый.

Он добавил, что активизация антироссийских санкций и попытки отрезать нашу страну от современных технологий сделали работу НЦМУ еще более актуальной и востребованной. Теперь многие химикаты и другие материалы, которые компании закупали за рубежом, ученые НЦМУ могут синтезировать сами.

Создаваемые на казанской площадке технологии импортозамещения и наработки в нефтедобыче востребованы не только в России, но и за рубежом Фото: © пресс-служба НЦМУ

«Наши разработки повышают нефтедобычу, снижая нагрузку на экологию»

Журналистов провели по ряду лабораторий НЦМУ, которые расположились в нескольких зданиях в самом центре татарстанской столицы. Просторные светлые помещения, современные системы фильтрации воздуха, дорогое и точное оборудование для проведения химических опытов – все это позволяет местным специалистам сосредоточиться на научных разработках и добиваться новых отраслевых прорывов.

Одной из ключевых тем для современной нефтяной отрасли является добыча трудноизвлекаемых запасов, так называемой тяжелой нефти, а также разработка сланцевых пород, в которых «черное золото» находится в твердом состоянии. В решении этой задачи ученые из КФУ применили свой подход – использование поверхностно-активных веществ (ПАВ).

«Нечто похожее происходит, когда вы моете посуду специальным средством: с его помощью жир растворяется и легко смывается. Аналогичный процесс происходит и здесь: мы закачиваем ПАВ в скважину, «растворяем» нефть и значительно облегчаем ее добычу. Применение ПАВ позволяет увеличить коэффициент извлечения нефти при закачке воды на 10-20%», – рассказал журналистам сотрудник одной из проектных лабораторий.

Среди разработок НЦМУ – инновационные технологии хранения и транспортировки газа, новые методики исследований месторождений и многое другое Фото: © Егор Никитин

Не менее интересной разработкой поделились в соседней лаборатории: специальные вещества-ингибиторы, созданные в стенах КФУ, открывают новые горизонты для нефтяного освоения Арктики.

«На сегодняшний день гидратообразование и коррозия являются традиционными проблемами при эксплуатации трубопроводов. Благодаря новому ингибитору вместо двух реагентов можно использовать один, который так же эффективно справляется с этими проблемами. Это снижает объем закачки, заметно уменьшает экологические риски и повышает эффективность обработки трубопровода. Фактически наши ингибиторы позволяют повысить уровень нефтедобычи, а также снизить нагрузку на экологию», – объяснили ученые.

Среди других разработок НЦМУ – инновационные технологии хранения и транспортировки газа, новые методики исследований месторождений и многое другое.

Ни пандемия, ни антироссийские рестрикции последних лет не смогли помешать расширению международного сотрудничества центра Фото: © Егор Никитин

«Расширяем географию и список наших программ»

В тандеме с комплексом современных лабораторий в полную силу работает Центр дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (ЦДОМКиМ) Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ.

Площадка активно обучает российских и зарубежных специалистов передовым нефтегазовым технологиям, способствуя притоку в отрасль новых талантливых кадров.

«Занимаемся в том числе переобучением специалистов для работы в нефтяном секторе. Мы работаем как в очном, так и в онлайн-формате. За 10 лет работы мы обучили специалистов из самых разных стран: Куба, Китай, Вьетнам, Ирак, Казахстан, Беларусь, Венгрия и другие», – отметил сотрудник ЦДОМКиМ Борис Платов.

По его словам, ни пандемия, ни антироссийские рестрикции последних лет не смогли помешать расширению международного сотрудничества центра.

«Наоборот, мы смогли расширить свою географию и список образовательных отраслевых программ», – резюмировал специалист.