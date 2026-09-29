Добыча, но не только: Татарстан – в группе самых финансово устойчивых регионов

По итогам 2025-го Татарстан, став шестым в стране регионом по объему налоговых поступлений в консолидированный бюджет России, остался, по оценке АКРА, в группе самых финансово устойчивых. Причина – высокая отраслевая диверсификация налоговой базы. Подробнее – в материале АЦ «Татар-информа».





Налоговые поступления в бюджет РФ в Татарстане за прошлый год выросли на 9%

Фото: © «Татар-информ»

Татарстан по итогам 2025-го занял 6-е место в России по налоговым поступлениям в бюджет РФ

Рейтинговое агентство АКРА проанализировало динамику налоговых поступлений в консолидированный бюджет России за последние шесть лет, в том числе в региональном и отраслевом разрезе. В период с 2020 по 2025 год, когда в экономике страны произошли значительные структурные изменения, во многом обусловленные влиянием пандемии и санкций, объемы налоговых сборов выросли более чем в два раза – с 20,7 до 45,4 трлн рублей (в номинале, без учета новых территорий).

В то же время тотальное доминирование в структуре поступлений федеральных налогов (порядка 90% в консолидированном бюджете), а также их перечень (налог на прибыль организаций, НДФЛ и НДС, а также налоги и сборы за пользование природными ресурсами) остались без изменений.

Не снизился и высокий уровень неравномерности прихода от регионов. Первая пятерка, формирующая порядка 50% всего объема сборов, – это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий (ЯНАО) и Ханты-Мансийский автономные округа (ХМАО – Югра) – отлита в граните. Причина столь высокой «территориальной концентрации налоговой базы» очевидна – расположение в этих субъектах РФ «головных офисов и основных активов крупнейших налогоплательщиков реального сектора и финансовых институтов» (кстати, 23 сентября на совещании президента РФ с членами правительства глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников докладывал о переносе в регионы офисов компаний с госучастием).

Во многом благодаря этому фактору и Татарстан, у которого – единственного в стране – имеется собственная нефтяная компания федерального уровня («Татнефть»), вплотную примыкает к первой пятерке. По итогам 2025-го республика заняла 6-е место в России по объему налоговых сборов в консолидированный бюджет страны – более 1,75 трлн рублей. Это почти на триллион меньше, чем у занимающих 4-е и 5-е места в стране Подмосковья и Санкт-Петербурга.

В Приволжском федеральном округе, в состав которого вместе с Татарстаном входят еще 13 регионов, доля нашей республики превышает 1/5. А в абсолютных цифрах Татарстан существенно опережает другие регионы. Из тех, что также входят в топ-25 по объемам сборов в России, – Самарскую область (1,3 трлн рублей), Пермский край (1,28 трлн рублей), Нижегородскую (0,83 трлн рублей) и Оренбургскую области (0,71 трлн рублей), Башкортостан (0,63 трлн рублей) и Удмуртскую Республику (0,47 трлн рублей).

Кстати, по объему собственных доходов бюджета – 725 млрд рублей (из них 605 млрд – налоговых) – Татарстан занял в прошлом году уже четвертое место в России, уступив только Москве (5,4 трлн рублей), Московской области (1,43 трлн рублей) и Санкт-Петербургу (1,37 трлн рублей). Но это другая история, к исследованию АКРА отношения не имеющая.

Татарстан, у которого – единственного в стране – имеется собственная нефтяная компания федерального уровня («Татнефть»), занял 6-е место в России по объему налоговых сборов в консолидированный бюджет России Фото: © «Татар-информ»

Динамика налоговых поступлений зависит от отраслевой специализации регионов

По данным Росстата, по итогам 2025-го налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ выросли на 6,6%, до 46,3 трлн рублей (с учетом новых регионов). Однако динамика среди субъектов РФ варьировалась, естественно, существенно – по оценке АКРА, в полной зависимости от их отраслевой специализации.

И так было, собственно, на протяжении всей «шестилетки». «В 2021 году во всех отраслях, включая сырьевые, происходило восстановление после пандемии. На 2022 – 2023 годы пришелся период санкционного шока: в обрабатывающих регионах весной 2022-го наблюдался спад, однако к концу 2023 года некоторые из них восстановились благодаря госзаказу и импортозамещению. Нефтегазовые регионы, в свою очередь, в этот период сохраняли высокие доходы за счет благоприятной ценовой конъюнктуры», – описали исследуемый период в АКРА.

Наиболее интересная часть в обзоре рейтингового агентства – 20 регионов, лидировавших по сумме собранных налогов за последние три года, там разделили по отраслевой базе на три группы. Шесть, в том числе три из тюменской «матрешки», Иркутская область, а из ПФО – Башкортостан и Оренбургская область, включили в группу со специализацией на добыче.

В среднем по РФ доля этой отрасли в структуре налоговых поступлений занимает 27%, в добывающих регионах – не менее 50% в структуре налоговых поступлений, формируемых субъектом РФ. Впрочем, в Башкортостане эта доля в 2025-м составила 44,3%, но это не помешало АКРА включить республику в группу. Вероятно, причина – доля других видов экономической деятельности (ВЭД) там сильно уступает главному сектору. Например, на занимающую второе место торговлю приходится 12,6%, а на обработку – всего 8%.

Что дает сырьевая зависимость? Добывающая промышленность априори генерирует значительные налоговые доходы, но они являются высоковолатильными – ухудшение или улучшение мировой конъюнктуры цен на полезные ископаемые быстро отражается на динамике прибыли компаний. А после – и на поступлениях налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ, главным образом утекает в федеральную казну), налога на прибыль и НДФЛ (в основном остаются в регионах).

Например, по итогам 2025-го в регионах с большой долей сырьевого сектора налоговые поступления снизились, в ХМАО-Югра и ЯНАО – на 22% и 14% соответственно. В АКРА это логично объяснили падением цен на энергоносители, а также рядом других причин – укреплением рубля, сокращением добычи в рамках добровольных обязательств в формате ОПЕК+, а также «нормализацией финансовых результатов нефтегазовых компаний после периода рекордных доходов». При этом лидерство Башкортостана – там налоговые сборы скакнули на рекордные для страны 30% – в агентстве объяснять не стали.

Татарстан, наряду с Пермским краем и Самарской областью из ПФО, а также еще шестью субъектами РФ, рейтинговое агентство АКРА включило в девятку наиболее финансово устойчивых территорий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан включен в число регионов с диверсифицированной налоговой базой

Нижегородская область, вместе с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, а также двумя главными экономическими центрами Урала – Свердловской и Челябинской областями, попала в группу регионов со специализацией на обработке. В среднем по РФ доля этого сектора составляет 18%, но в столичном регионе ПФО превышает 52%.

Для таких субъектов РФ характерна, с одной стороны, большая стабильность и предсказуемость налоговых поступлений (в сравнении с добывающими «коллегами»), а также их относительно равномерная структура (доли НДС, НДФЛ, налога на прибыль организаций сопоставимы). С другой – меньшие доходы.

Татарстан же, наряду с Пермским краем и Самарской областью из ПФО, а также еще шестью субъектами РФ, рейтинговое агентство АКРА включило в девятку наиболее финансово устойчивых территорий, с диверсифицированной налоговой базой. Которая «обеспечивает устойчивость к отраслевой волатильности – снижение доходов в одном секторе обычно компенсируется ростом в других».

Постиндустриальный полюс в этой группе формирует столица – по итогам прошлого года налоговые поступления в Москве скакнули на 28% благодаря ИТ и торговле, но главное – финансовому сектору, доля которого в сборах превышает 23% (в Санкт-Петербурге – вдвое меньше, в других регионах – тем более).

Татарстан же в этом плане остается регионом, где все-таки лидирует добыча, доля которой в налогах в прошлом году составила 41,7% (для сравнения: в Москве 5,3%, и даже это вызывает вопросы). Это не рекордный результат по группе – в Пермском крае доля добычи составляет 61,7%, в Самарской – 45%.

Однако доли других ВЭД тоже не теряются. Финансовые опоры Татарстана, например, – обработка, доля которой составила в 2025-м 21,5%, стройка (почти 8%), торговля – 7,2%, транспорт – 5,3%, а также финансы – 3,4%. Интересно, что доля обрабатывающей промышленности в отгрузке выросла за последние годы в республике до исторически рекордного уровня в 80%. Перекос в налогах связан во многом с тем, что налоговая нагрузка на обработку остается существенно менее выраженной, чем на добычу, – по итогам прошлого года по РФ в среднем 8,7% против 40,6%.

Впрочем, доля обработки в налоговых доходах с 2020-го постоянно увеличивается «благодаря развитию внутреннего производства, импортозамещению и расширению промышленного выпуска». И в целом по РФ, заявили в АКРА, «прослеживается тенденция к усилению роли отраслей, ориентированных на внутренний спрос и сферу услуг».

Благодаря этому «выпадающие доходы от добычи полезных ископаемых компенсируются за счет роста налоговой базы в других отраслях и изменения налоговых ставок». Подобная трансформация «снижает относительную зависимость бюджетной системы от добывающего сектора».

Помимо планомерного увеличения налоговой базы, с 2026-го на объем поступлений уже влияет повышение ставки НДС, что также коснется недобывающих отраслей. «При этом называть эту тенденцию устойчивым структурным сдвигом пока рано – при нормализации внешнеэкономических условий возможен ее разворот», – отметили в рейтинговом агентстве.