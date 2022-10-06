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Ру Тат
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Экономика
6 октября 2022  14:03
Александр Попов

Добыча нефти в Татарстане за январь—август выросла на 4%, переработка — на 19%

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Добыча полезных ископаемых в январе-августе 2022 года выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Татарстанстата.

В том числе добыча нефти увеличилась на 3,8%, всего было добыто 23,5 млн тонн нефти.

Параллельно выросла и добыча попутного нефтяного газа и составила почти 619 млн тонн, это на 7,7% больше, чем было в январе-августе 2021 года.

При этом в сегменте добычи сильнее прибавили прочие полезные ископаемые. Например, добыча песка выросла на 48%, а гравия и крошки на 33,2%.

В производстве кокса и нефтепродуктов рост за аналогичный период составил 21,5%.

На переработку поступило более 15 млн тонн нефти  на 18,7% больше, чем за восемь месяцев прошлого года. В результате в Татарстане произвели более 7,6 млн тонн дизельного топлива (рост на 39,7%) и 1,8 млн тонн автомобильного бензина (рост на 51,7%). Существенно на 62,6%  выросло и производство нефтяного некальцинированного кокса. А вот выпуск мазута и нефтяных масел сократился практически на половину.

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