news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
4 августа 2022  15:40

Добыча нефти в Татарстане в первом полугодии увеличилась на 4%, переработка – на 14%

news_top_970_100

В Татарстане нефтяные компании добыли в январе-июне 2022 года 17,4 млн тонн нефти – на 4,3% больше, чем годом ранее, следует из материалов Татарстанстата.

Добыча попутного нефтяного газа выросла на 6,3% – до 458,8 млн куб. метров.

На переработку было направлено 11,2 млн тонн нефти – на 14,3% больше, чем в первом полугодии 2021 года.

Производство дизельного топлива в январе-июне выросло на треть – до 5,7 млн тонн, автомобильного бензина на 41,5% – до 1,4 млн тонн.

#добыча нефти #бензин #дизельное топливо
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100