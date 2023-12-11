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Новости Татарстана и Казани
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Добрыня, Назлы и Луна оказались самыми редкими именами новорожденных в Казани
Управление ЗАГС Казани назвало самые редко встречающиеся и самые популярные имена, которые давали на минувшей неделе, с 4 по 10 декабря, жители столицы Татарстана своим новорожденным детям.
Наиболее редкими среди мужских имен оказались Туран, Илай, Добрыня, Усман, Салман, Арон, Адхам и Бернард. При этом наименее распространенными женскими именами стали Медея, Севара, Лея, Ясения, Назлы, Агнесса, Снежана, Аселия, Михаль, Луна и Дениза.
Чаще всего на прошлой неделе родители мальчиков давали им такие имена, как Мирон, Карим, Эмиль, Камиль, Максим, Артем и Амир. Для девочек семьи наиболее часто выбирали следующие имена: Амина, Амалия, Амелия, Ульяна, Сафина, Ясмина и Алиса.
Всего в Казани за семь дней родились 333 ребенка: 172 девочки и 161 мальчик. Минимальная масса ребенка при рождении составила 1100 граммов, максимальная — 4470 граммов. Кроме того, за неделю в городе зарегистрировано 111 браков, информирует пресс-служба мэрии со ссылкой на Управление ЗАГС.
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