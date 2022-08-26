«Добрый кола»: Coca-Cola в России начнет продаваться под новым названием

На прилавках российских магазинов появится напиток «Добрый кола». Под этим названием скроется традиционная Coca-Cola, сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя российской сети «Теремок» Михаила Гончарова.

«Мы получили уведомление от Coca-Cola о том, что будет „Добрый кола“ называться напиток, который ранее был Coca-Cola. Мы попробуем его продавать», — отметил он.

Coca-Cola HBC разливает и продает напитки под брендами Coca-Cola Company, из которых россиянам наиболее известны Coca-Cola, Fanta и Sprite. Какие названия компания подберет двум последним, пока неизвестно.

В марте Coca-Cola HBC объявила о приостановки деятельности в России, в июне — об остановке продаж. Решение принято на фоне антироссийских санкций в связи со спецоперацией на Украине, объявленной в феврале Президентом РФ Владимиром Путиным.