«Добрые дела делают тихо»: предприниматели из Бугульмы помогают бойцам в зоне СВО

В Бугульминском районе работают пункты сбора помощи для поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ, большую помощь оказывает директор предприятия ГКС Альберт Каримов, который организовал склад, и предпринимательница Татьяна Сазонова, объявившая сбор необходимых вещей на базе магазина «Военторг».

Глава Бугульминского района Линар Закиров встретился с Татьяной Сазоновой. По зову сердца предпринимательница с супругом буквально с первых дней спецоперации собирает и направляет в зону СВО все необходимое для бойцов. Позднее к Татьяне присоединились неравнодушные бугульминки — Зарина Хошимова, Олеся Воронина, Татьяна Дмитриева.

На склад по ул. Герцена, 182 от предприятий и неравнодушных горожан поступает гуманитарная помощь. Регулярно отсюда направляются машины с грузом. Девушки рассказали Линару Закирову о работе, которую ведут сейчас.

«Добрые дела делают тихо. Девушки, действительно, долгое время не распространялись об этой очень важной и масштабной работе. Мы приехали к ним, чтобы лично познакомиться, обменяться информацией, оценить имеющиеся ресурсы, наладить сотрудничество в сборе помощи. Будем работать сообща», — отметил градоначальник.

Помощь оказывается самая разная — в коробки пакуются продовольственные товары, одежда, медикаменты, технические средства и многое другое. Бугульминки не только снабжают, но и организовывают доставку гуманитарного груза до места назначения.

Линар Закиров поблагодарил организаторов пункта за их работу и обещал поддержку администрации по всем вопросам.

Сегодня в Бугульме работают четыре пункта сбора гуманитарной помощи: в молодежном центре «Дворец молодежи» по ул. Ленина, 98, в подростковом клубе «Миллениум» по ул. Стрелочная, 18б, на складе ГКС по ул. Нефтяников, 3а и склад магазина «Военторг» по ул. Герцена, 182.