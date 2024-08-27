Добровольные пожарные Татарстана доставили гуманитарный груз в зону СВО

Из Татарстана в зону проведения спецоперации прибыла очередная партия гуманитарного груза весом более 6 тонн. Доставка груза осуществлялась при поддержке Центрального Совета общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

Фото: Татарстанское отделение Совета общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

Гуманитарный конвой адресован военнослужащим шести подразделений, в составе которых выполняют боевые задачи уроженцы Татарстана.

Груз был сформирован с учетом потребностей с мест. В него вошли бензиновые и дизельные генераторы общей мощностью 14,5 кВт, более 5 тыс. метров кабельной продукции для прокладки систем электроснабжения, полиэтиленовая пленка и утеплитель для строительства блиндажей и благоустройства окопов, 13 еврокубов для хранения технического и питьевого запаса воды, мотоцикл «Урал» с грузовой платформой, более полутысячи порошковых и углекислотных огнетушителей для тушения возгораний на линии боевого соприкосновения, запчасти для автотехники, а также национальное блюдо чак-чак и душистый мед, напоминающие о родном крае.

Фото:Татарстанское отделение Совета общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

Гуманитарный конвой сопровождал председатель Совета Татарстанского регионального отделения Радик Камалетдинов.

«Это, наверно, самая большая партия гуманитарного груза из направленных ранее татарстанским отделением ВДПО. Отдельные слова Благодарности хочу сказать Председателю Центрального Совета ВДПО Алексею Крылову, оказывающему всестороннюю поддержку нашим инициативам. И огромное спасибо всем предприятиям Татарстана, а также неравнодушным людям, всегда откликающимся на нужды фронта и помогающим в комплектации груза», - сказал он.

Рейс был не самым легким, прежде всего, из-за поломки редуктора грузовика с гуманитарной помощью.

«Однако это с лихвой компенсировано тем, как на данную проблему откликнулись наши соотечественники. Всем отдельные слова благодарности! Безусловно, самыми ценными в данной поездке стали минуты встречи с нашими защитниками, которые в очередной раз укрепили уверенность в том, что мы все преодолеем, вместе все сможем!» – отметил Радик Камалетдинов.