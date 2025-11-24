Добровольные народные дружины появятся в Аксубаевском районе

В Аксубаевском районе организуют добровольные народные дружины. Документ Исполкома района опубликован на портале правовой информации Татарстана.

Дружины создаются по инициативе граждан и могут приступать к работе после включения в республиканский реестр.

Добровольные народные дружины будут участвовать в охране общественного порядка в сотрудничестве с органами внутренних дел и другими правоохранительными органами.

Основными направлениями работы станут предотвращение правонарушений, содействие полиции, участие в чрезвычайных ситуациях, распространение правовых знаний и разъяснение правил поведения в общественных местах.

Участники дружин, или народные дружинники, должны быть гражданами России старше 18 лет и соответствовать установленным критериям: отсутствовать судимости, не иметь уголовного преследования, экстремистских связей, психических заболеваний и зависимости от алкоголя или наркотиков.

Вступление в дружину является добровольным, а исключение возможно по личной инициативе, нарушению правил или утрате гражданства РФ.

Для участия в охране порядка дружинники проходят подготовку по основным направлениям деятельности, обучаются оказанию первой помощи и действиям в условиях, связанных с применением физической силы. При исполнении обязанностей они получают удостоверение и форменную одежду или нарукавную повязку, а также используют символику народной дружины.

Документ также предусматривает материальное и социальное стимулирование: народные дружинники могут получать вознаграждения, дополнительные отпуска, проездные билеты на городской и пригородный транспорт, а также личное страхование на время участия в охране порядка.

За активное участие предусмотрены благодарности, премии, почетные грамоты и возможность представления к государственным наградам РФ и Республики Татарстан.