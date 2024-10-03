Добровольную регистрацию собак в Татарстане сделают обязательной

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В Татарстане добровольная регистрация собак станет обязательной, а за нарушение правил содержания домашних животных введут штрафы. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

В ведомстве состоялось заседание экспертного совета Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам. Его участники рассмотрели законопроекты, согласно которым в республике с 1 января будущего, 2025 года добровольная регистрация собак сменится обязательной, а с 1 июля того же года будет введена административная ответственность за нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных на территории РТ (включая отсутствие такой регистрации).

Речь шла о введении штрафов за следующие нарушения:

— допущение самостоятельного выхода собаки за пределы территории, принадлежащей владельцу собаки на праве собственности или ином законном основании;

— содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов и на их придомовых территориях;

— неосуществление владельцем собаки обязательной регистрации собаки.

Штрафы для граждан за эти правонарушения составят от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Составление протоколов и рассмотрение административных дел возложат на Главное управление ветеринарии Кабинета Министров РТ.

«Законопроекты направлены на повышение ответственности владельцев домашних животных и создание более комфортной и безопасной среды для всех жителей республики», — было заявлено на заседании.

Одобренные законопроекты предполагается направить для рассмотрения в Государственный Совет Татарстана.