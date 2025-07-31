Добровольное пенсионное страхование: как татарстанцам увеличить размер будущей пенсии

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Некоторые категории граждан имеют возможность увеличить размер своей будущей пенсии, а также докупить недостающий страховой стаж и пенсионные коэффициенты за счёт добровольных страховых взносов.

К ним относятся:

- самозанятые граждане;

- индивидуальные предприниматели (ИП);

- адвокаты;

- арбитражные управляющие;

- частнопрактикующие нотариусы;

- граждане, не имеющие официального трудоустройства;

- лица, работающие за пределами РФ.

Взносы нужно перечислять каждый год. Татарстанцы могут это делать разными способами: ежемесячно, по частям или внеся всю сумму сразу. В 2025 году минимальный размер добровольных страховых отчислений составляет 59 241,60 рубля, а максимальный — 473 932,80 рубля.

Как подать заявление на участие или отказ от добровольного пенсионного страхования

Подать согласие или отказ можно следующими способами:

- через Госуслуги;

- по почте;

- лично в отделении Соцфонда.

Порядок подачи согласия через Госуслуги:

- авторизуйтесь на портале, потребуется подтверждённая учётная запись;

- выберите основание для участия;

- убедитесь в корректности автоматически подтянутых данных;

- уточните необходимую информацию;

- отправьте заявление.

Порядок подачи отказа через Госуслуги:

Зайдите на портал под своей подтверждённой учётной записью;

- проверьте сведения;

- укажите причины отказа;

- подайте заявление.

В обоих случаях срок рассмотрения составит 3 рабочих дня. Уведомление о решении придет в личный кабинет на Госуслугах.