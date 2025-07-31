Добровольное пенсионное страхование: как татарстанцам увеличить размер будущей пенсии
Некоторые категории граждан имеют возможность увеличить размер своей будущей пенсии, а также докупить недостающий страховой стаж и пенсионные коэффициенты за счёт добровольных страховых взносов.
К ним относятся:
- самозанятые граждане;
- индивидуальные предприниматели (ИП);
- адвокаты;
- арбитражные управляющие;
- частнопрактикующие нотариусы;
- граждане, не имеющие официального трудоустройства;
- лица, работающие за пределами РФ.
Взносы нужно перечислять каждый год. Татарстанцы могут это делать разными способами: ежемесячно, по частям или внеся всю сумму сразу. В 2025 году минимальный размер добровольных страховых отчислений составляет 59 241,60 рубля, а максимальный — 473 932,80 рубля.
Как подать заявление на участие или отказ от добровольного пенсионного страхования
Подать согласие или отказ можно следующими способами:
- через Госуслуги;
- по почте;
- лично в отделении Соцфонда.
Порядок подачи согласия через Госуслуги:
- авторизуйтесь на портале, потребуется подтверждённая учётная запись;
- выберите основание для участия;
- убедитесь в корректности автоматически подтянутых данных;
- уточните необходимую информацию;
- отправьте заявление.
Порядок подачи отказа через Госуслуги:
Зайдите на портал под своей подтверждённой учётной записью;
- проверьте сведения;
- укажите причины отказа;
- подайте заявление.
В обоих случаях срок рассмотрения составит 3 рабочих дня. Уведомление о решении придет в личный кабинет на Госуслугах.