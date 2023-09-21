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Доброволец Рустам Валиев получил благодарность от Уполномоченного при Раисе РТ
Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев выразил благодарность общественному представителю бизнес-омбудсмена РТ в Актанышском районе Рустаму Валиеву,который добровольцем ушел в зону СВО еще в 2022 году.
Отмечается, что на имя Фарида Абдулганиева пришло письмо от командира одной из войсковых частей, задействованных в специальной военной операции. В своем письме командир части отметил, что за время прохождения службы в воинской части Рустам Валиев зарекомендовал себя только с положительной стороны.
«Добросовестно исполняет свои обязанности, является примером для своих сослуживцев. Пользуется авторитетом у командования воинской части и уважением со стороны товарищей, награжден медалью МО РФ «За воинскую доблесть» II степени… Вы можете гордиться Рустамом. Он не уронил честь и заслужил самые добрые слова в свой и Ваш адрес», – написал командир части.
В письме также отмечается, что в ходе СВО уже более 380 татарстанцев награждено орденами и медалями, а подвиг солдат получил широкий отклик в сердцах россиян и жителей освобожденных территорий города Луганска.
Сегодня в селе Актаныш жене героя Асие Валиевой была вручена благодарность на имя Рустама Валиева от Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева за активную гражданскую позицию и защиту прав и законных интересов предпринимателей Республики Татарстан.
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