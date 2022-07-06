Доброволец из Набережных Челнов погиб во время спецоперации на Украине

Во время специальной военной операции на Украине погиб 46-летний житель Набережных Челнов Руслан Владимирович Филатов. Мужчина вошел в добровольческий отряд, отправленный из военкомата Центрального и Автозаводского районов Автограда. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Челнов Наиль Магдеев.

Фото: телеграм-канал мэра города Набережные Челны

«Руслан Владимирович был настоящим мужчиной и достойно выполнял гражданский долг. В 90-е годы он принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Он навсегда останется в наших сердцах», – добавил мэр города.

Имя погибшего героя будет высечено на мемориальном комплексе «Родина-мать», оно будет служить будущим поколениям примером героизма и верности воинскому долгу. Администрация Челнов выражает соболезнования семье и близким Руслана Владимировича, организацию похорон берет на себя городской исполком.