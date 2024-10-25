Доброволец батальона «Тимер»: «Жалости к врагу нет, есть ненависть, но мы его уважаем»

«Я записался добровольцем, как только основали “Тимер”»

Бойцу с позывным Кошмар из Набережных Челнов 31 год. Он ушел добровольцем на фронт еще в 2022 году и по сей день выполняет задачи на СВО. Служит в группе эвакуации штурмовой роты батальона «Тимер».

«Я записался в добровольцы, как только основали “Тимер”, вошел в число первых сорока человек. Конечно, я мог остаться дома. Но я еще с 2014 года наблюдал за ситуацией на Донбассе и просто не смог остаться в стороне», – считает он.

В гражданской жизни у Кошмара был свой бизнес – он занимался спецтехникой. Все это пришлось оставить.

«С юности остались в памяти навыки, которые я получил во время срочной службы в армии. Я вырос на патриотических фильмах. Когда я решил пойти в “Тимер”, никаких иллюзий не было, понимал, что будет тяжело», – отметил боец.

«На сборы оставалось три дня, тогда я сообщил родным – у них была истерика»

Боец вспоминает, что сложнее всего было сообщить о своем решении родственникам – маме и супруге рассказал о том, что подписал контракт, когда уже прошел медкомиссию.

«Мне нужно было уезжать, на сборы оставалось три дня, и тогда я сообщил родным. У них была истерика. Потом уже смирились и через время начали поддерживать меня», – рассказывает Кошмар.

Дома его ждут жена, шестилетний сын, мать и сестра.

«Когда я уехал, сыну было три года, он тогда еще не осознавал всего, а сейчас уже начал задавать вопросы. Пока я на СВО, моей семье помогает государство, предоставляют льготы, приглашают на всевозможные мероприятия. Даже в плане бытовых вопросов помогают», – говорит он.

Военнослужащий поделился, что больше всего боится не вернуться домой.

«Стараюсь часто звонить домой. Если четыре дня не связываюсь с родными, потом приходится успокаивать их, они очень переживают», – отметил он.

«Понимаю, что могу погибнуть, но я не просыпаюсь каждый день с мыслью об этом»

С первых дней на передовой боец носит с собой икону и браслет, на котором написана молитва – его специально сделала для него мама.

«Я понимаю, что могу погибнуть. Но я не просыпаюсь каждый день с мыслью об этом, нужно всегда мыслить позитивно. У каждого бойца преобладает инстинкт самосохранения. Страх есть, но он, наоборот, помогает выжить», – поделился боец.

В его обязанности входит эвакуация раненых – под обстрелами он бежит на поле боя, чтобы вывести товарищей и отправить в госпиталь.

«50 процентов зависит от самого раненого, от того, как он сам себе окажет первую помощь. Нужно всегда сохранять холодную голову и не поддаваться панике, а также иметь внутренний стержень», – отметил боец.

Эвакуация всегда происходит по-разному. Она может начаться в спокойном темпе, а затем обстановка накаляется.

«Часто противник не дает эвакуировать, уже и по нам начинают отрабатывать дроны, а затем и артиллерия. В такой ситуации нам важно быстрее вывести раненого и уже потом оказать ему первую помощь», – рассказывает Кошмар.

Эвакуируют раненых пешком – на мотоцикле можно доехать только часть пути, иначе можно привлечь внимание дронов.

«Бывает, что в день мы проходим по 15 километров в полной экипировке, плюс несем на себе раненых. Иногда целыми сутками приходится так бегать. Находясь там, понял, что я оказывается очень выносливый», – улыбается он.

«Как-то мы бежали, в метрах 15 от нас упала мина – она не взорвалась»

Выделить бой, который запомнился больше всего, он не смог – говорит, что каждое сражение сложное.

«Даже когда мы сидим позади всех, по рации следим за обстановкой, все равно ощущение, что мы там. Когда батальон идет в наступление, бои продолжаются 24 на 7 – сутками, месяцами, пока мы не выполним задачу. Как-то мы бежали на эвакуацию, и в метрах 15 от нас упала 120-я мина – она не взорвалась. Повезло. Но везет не всегда. Я получил тяжелое ранение во время боя в Гуляйполе. По нашему батальону противник начал палить из гранатометов. Я был в метре от окопа – не успел добежать и в шею попал осколок», – вспоминает доброволец.

Его эвакуировали и медик батальона вовремя и грамотно оказал ему помощь.

«Ранение было очень опасным, все были в шоке от того, что я выжил. Я мог комиссоваться, но чувствовал, что еще в силах, еще могу пригодиться на фронте. Поэтому я написал отказ от военно-врачебной комиссии и вернулся в строй», – рассказывает Кошмар.

«Жалости к врагу нет, есть даже ненависть, но мы уважаем своего противника»

Боец вспоминает, как освобождал Константиновку в Донецкой области. Там его батальон водрузил флаг России на крыше одного из зданий освобожденного села.

«Когда штурм заканчивается победой, когда на здании освобожденного поселка развевается российский флаг, испытываешь невероятную гордость за свой батальон. С каждым метром продвигаясь вперед, мы чувствовали, что противник ослабевает», – говорит он.

Общаться ему приходилось и с пленными. Такой разговор как-то случился под Работино.

«Все как на лицо мобилизованные, первый день на передовой. Никто из них ничего не говорил оскорбительного в наш адрес. Жалости к врагу нет, есть даже ненависть, но она здоровая, то есть мы уважаем своего противника», – отметил Кошмар.

«К нам навстречу выбежали дети, взрослые – все нас приветствовали»

На протяжении всего своего боевого пути боец встречал только хорошее отношение со стороны мирного населения.

«Еще в 2022 году, когда мы только заезжали колонной из 30 БМП, к нам навстречу выбежали дети, махали нам, с ними взрослые – все нас приветствовали. Мы старались остановиться, подарить им что-нибудь, кто-то даже шлемофон свой отдал. И они нам – кто сигарет закинет, кто – пирожки. Кто-то даже арбуз передал», – вспоминает он.

Самой тяжелой для бойца оказалась тема о потере товарищей на передовой. Услышав вопрос о том, что труднее всего для него, он сразу же замолчал. И опустив глаза произнес: «К этому невозможно привыкнуть».

«Сложно объяснить, что происходит внутри, когда теряешь человека, с которым бок о бок прошел через многое. Буквально на днях узнал о гибели товарища, с которым с самого начала находился на СВО. Мы все там как одна большая семья, где комбат – наш отец. За эти годы мы сплотились, научились слаженно выполнять задачи. Каждый из нас как винтик в большом механизме», – отметил боец.

«Нужно понимать, что значит быть мужчиной и защитником Родины»

Боец рассказал, что сейчас никаких проблем с обеспечением у батальона нет.

«Для нас очень важна работа волонтеров – гуманитарная помощь, которую нам доставляют. Тушенка уже приедается, поэтому когда привозят сухие супы, которые готовят бабушки, – это вкус дома, это очень приятно. Если поел суп, можно сказать, что день удался. Еще нам привозят письма от детей – бойцы их бережно хранят. Как-то нам привозили гуманитарку, мне прислали ангелочка, которого сшила девятиклассница. Я до сих пор ношу его с собой в кармане», – отметил он.

Военнослужащий считает, что подписать контракт или нет – это выбор каждого.

«Тут важно знать историю своих предков и понимать, что это значит – быть мужчиной, и что значит – быть защитником своей Родины. И исходя из этих понятий уже принимать решение», – говорит Кошмар.

Герои – это все, кто там находится, все, кто приближает Победу, считает доброволец.

«Я хотел бы пожелать нашим военнослужащим моральной стойкости. Как бы ни было страшно, главное, чтобы страх не перерастал в панику. И всем: тем, кто на передовой, и тем, кто ждет дома, желаю терпения. Я чувствую, что скоро мы добьемся своих целей. Даже когда ВСУ вели свое так называемое контрнаступление, они сами в нем и захлебнулись. Победа все равно будет за нами», – говорит он.

Фото и видео из личного архива бойца