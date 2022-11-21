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Ру Тат
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Официальная хроника
21 ноября 2022  16:04

Добровольцы — участники СВО получат статус ветерана боевых действий

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Добровольцы, принимающие участие в СВО, получат статус ветерана боевых действий. Закон о его присвоении подписал Президент России Владимир Путин.

К ветеранам приравняют бойцов, которые присоединились к добровольческим формированиям, сформированным по решению руководства РФ. Помимо этого, граждане, получившие серьезные ранения при исполнении боевых задач, получат статус инвалида боевых действий.

Поправки вносятся в федеральный закон «О ветеранах» и вступают в силу с момента подписания закона.

#Владимир Путин #ветеран
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