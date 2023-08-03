Добровольцы Татарстана могут принять участие в конкурсе творческих идей Росмолодёжь.Добро

Волонтеры – жители Татарстана могут принять участие в конкурсе творческих идей Росмолодёжь.Добро. Регистрация участников и прием работ проводятся до 10 сентября по ссылке. Участники делятся на две возрастные категории: от 14 до 17 лет включительно и от 18 лет и старше.

В конкурсе насчитывается шесть номинаций, посвященных волонтерству:

Лучший эскиз мурала (вид монументальной живописи на стенах архитектурных сооружений)

Лучший эскиз арт-объекта

Лучший дизайн-макет формы для волонтеров

Лучший дизайн-макет сувенирной продукции для волонтеров

Лучший дизайн-макет набора стикерпаков

Лучший дизайн-макет трафаретов для уличных рисунков

Специальной номинацией конкурса стал «Эскиз символа добра в России».

Согласно Положению о конкурсе участникам предлагаются следующие темы для создания творческих работ: Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ; Росмолодежь.Добро; Благодарность волонтерам; Добрые дела и поступки; Волонтеры – большая команда и дружная семья; Волонтеры – гордость России; Волонтерство без границ; История волонтерства: факты, события, люди.

Вторым этапом конкурса станет оценка работ, она будет проходить с 11 по 30 сентября. Финальный этап – с 1 октября по 10 декабря.

Как сообщают организаторы, лучшие проекты участников будут реализованы до конца года на ключевых добровольческих мероприятиях Федерального агентства по делам молодежи.

Так, лучшие эскизы арт-объектов будут реализованы на площадке Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. А впоследствии их передадут в ДНР и ЛНР, Херсонскую или Запорожскую области. Также в четырех новых регионах России будут созданы лучшие эскизы мурала.

Эскизы победителей в номинации дизайн-макеты формы и сувенирной продукции для волонтеров, а также стикерпаков будут использованы при брендировании волонтерского корпуса и формировании подарочных наборов на мероприятиях Росмолодёжь.Добро. Лучшие комплекты трафаретов для уличных рисунков будут направлены во все регионы России.

