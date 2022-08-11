Добровольцы соберут мусор на берегу Волги в Казани в ходе акции «Вода России»

Природоохранная акция по очистке берега Волги пройдет 12 августа в районе Адмиралтейской слободы в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Акция пройдет в рамках федерального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“ национального проекта „Экология“. В 2021 году по итогам акции „Вода России“ татарстанцы заняли первое место среди всех регионов страны, участниками мероприятия стали более 276 тыс. человек», — сказано в сообщении.

Присоединиться к ней могут все желающие. Сбор состоится в 9.30 утра в Адмиралтейской слободе, в районе пляжа — со стороны пересечения ул. Клары Цеткин и Кировской дамбы.

В этот же день к марафону «Добро капля за каплей» присоединятся представители еще трех регионов, занявших в прошлом году первые места в рейтинге субъектов — Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Северной Осетии-Алании.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента Владимира Путина и охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда» и пр.