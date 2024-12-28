По новому закону добровольцы понесут уголовную ответственность за военные преступления

Президент России Владимир Путин подписал закон о привлечении добровольцев к уголовной ответственности за преступления против военной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом под преступлениями против военной службы понимаются действия против установленного порядка прохождения службы. Закон касается граждан, проходящих службу по призыву или контракту, а также тех, кто находится в запасе или проходит военные сборы.

Теперь добровольцы тоже будут нести уголовную ответственность за такие нарушения, как неисполнение приказа, сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы, насильственные действия в отношении начальника, самовольное оставление части или места службы, дезертирство и уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни, умышленного уничтожения военного имущества и добровольной сдачи в плен.

Закон также вводит новые термины для граждан в добровольческих формированиях. Например, начальником считается лицо, обладающее организационно-распорядительными функциями по отношению к гражданину, а под прохождением военной службы – исполнение обязанностей по контракту.