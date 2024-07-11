Добровольцы окажут помощь Троицкому храму в Пестречинском районе

В субботу, 13 июля, добровольцы проекта «Куда ведут ручьи», окажут трудовую помощь Троицкому храму в селе Верхние Девлизери Пестречинского района РТ. Как сообщает митрополия Татарстана, данный проект направлен на возрождение старинных храмов республики.

Добровольцы планируют встретиться со старожилами села с целью сбора ценной информации об истории Троицкого прихода. Кроме того, в рамках проекта запланированы работы по расчистке сводов церкви, установке временных окон и укрытию алтаря.

Работы на территории Троицкого храма начнутся 13 июля в 9.30. Все желающие могут присоединиться к инициативной группе и принять активное участие в восстановлении святыни. Для этого необходимо связаться с координатором Маргаритой по телефону: 89534965661. После уточнения всех деталей новые добровольцы будут добавлены в специальный чат в мессенджере, где обсуждаются все подробности предстоящей поездки.

Фото: © Митрополия Татарстана

В проекте также участвуют Иоанно-Предтеченский храм в селе Селенгуши, Вознесенский храм в селе Елагино, Преображенский храм в селе Русская Серда (все храмы построены в ХVIII веке) и Троицкий храм в селе Верхние Девлизери (храм построен в начале XX века).