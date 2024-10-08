Добровольцы МЧС из Татарстана помогают пострадавшим жителям Курской области

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям и МЧС России открыл новый пункт выдачи гуманитарной помощи для граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома и прибыли в Курск из приграничных районов. Среди волонтеров, помогающих временным переселенцам, присутствуют и представители татарстанского отделения Центра.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

«Наши волонтеры приехали в Курскую область, чтобы оказать помощь гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома. Мы приехали сюда по зову сердца, чтобы оказать поддержку тем, кто в ней действительно сегодня нуждается», – поделилась руководитель отделения Национального Центра в РТ Альбина Сагирова.

В новом центре, помимо волонтеров, работают психологи, специалисты Социального фонда и службы занятости. Это позволило организовать помощь большему числу людей. В настоящее время ежедневно за гуманитарной помощью обращаются около 1000 семей. Запуск нового пункта помог увеличить количество оказываемой помощи, а также обеспечивать 3,5 тысячи семей продуктами питания, одеждой, постельным бельем и бытовой химией каждый день.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В команду волонтеров входят представители не только Татарстана, но и Красноярского, Хабаровского, Алтайского краев, Хакасии, Коми, Саха (Якутия), Удмуртии, Тывы, а также Омской, Новосибирской и Московской областей.