Добровольцы из Турции присоединились к запорожскому батальону для участия в СВО

Три человека из Турции присоединились к добровольческому батальону имени Павла Судоплатова, который формируется в Запорожской области. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с полигона, где проходила подготовка военнослужащих подразделения.

«Приехал из Турции поддерживать наших русских братьев. Как и те, с кем я приехал, мои друзья, мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит, – рассказал доброволец с позывным "Узун". – Мы знаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые управляют Украиной».

Отвечая на вопрос о том, как турецкие власти могут отреагировать на их решение, доброволец с позывным «Лаз» сказал, что у Турции и России хорошие отношения, поэтому он считает, что в Анкаре «хорошо отнесутся».