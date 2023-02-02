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Ру Тат
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Политика
2 февраля 2023  11:50

Добровольцы из Турции присоединились к запорожскому батальону для участия в СВО

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Три человека из Турции присоединились к добровольческому батальону имени Павла Судоплатова, который формируется в Запорожской области. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с полигона, где проходила подготовка военнослужащих подразделения. 

«Приехал из Турции поддерживать наших русских братьев. Как и те, с кем я приехал, мои друзья, мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит, – рассказал доброволец с позывным "Узун". – Мы знаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые управляют Украиной».

Отвечая на вопрос о том, как турецкие власти могут отреагировать на их решение, доброволец с позывным «Лаз» сказал, что у Турции и России хорошие отношения, поэтому он считает, что в Анкаре «хорошо отнесутся».

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