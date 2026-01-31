Добровольцы из Татарстана завершили десятидневную гуманитарную миссию в Курской области

Фото: t.me/myvmestrf

Команда регионального штаба #МЫВМЕСТЕ Республики Татарстан завершила десятидневную гуманитарную миссию в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

За неделю пребывания в волонтерском лагере Единой России «Курский рубеж» добровольцы из Татарстана восстановили восемь домовладений, благоустроили два двора, вывезли более 32 тонн строительного мусора и завалов, а также провели подомовой обход четырех адресов, оказав помощь в уборке и доставке гуманитарных грузов.

Кроме того, представители республики ликвидировали последствия удара ВСУ по жилому кварталу города Рыльска, заявили в пресс-службе регионального штаба.

Такие результаты стали возможны благодаря слаженной работе волонтеров из Татарстана и добровольцев из других регионов, которые не остались равнодушными к ситуации в Курской области, добавили в штабе.

Один из татарстанских добровольцев, Михаил Вакулов, рассказал, как представители республики помогали восстанавливать крышу у дома семьи Березняковых, пострадавшего от боевых действий.

Один день татарстанцы занимались подготовительными работами, второй – устройством стропильной системы. «У каждого своя задача, и из этих задач складывается общая командная работа», – пояснил Вакулов.

«Завтра ребята выезжают домой, Алла бирса», – заметил исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин.