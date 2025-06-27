Добровольцы из Татарстана отправят бойцам СВО 450 банок с домашними консервами

С началом сезона рыбалки волонтеры альметьевского штаба «ZA СВОих» вновь запустили процесс переработки рыбы в консервы для бойцов, находящихся в зоне СВО. На этот раз на переработку поступило более 200 килограммов леща — такой щедрый улов передали волонтеры из Нурлата.

«Позвонили, сказали: "Есть рыба, сколько вам нужно?" Я ответила: "А сколько дадите?" — рассказывает волонтер Элина Иксанова. — Говорят: "Можем и тонну". Ну, тонну мы пока не осилим. Взяли 200 кг на первую партию».

На время волонтеры перебрались из помещения штаба в частный дом: там удобнее обрабатывать рыбу. Работа непростая – нужно снять чешую, разделать тушку, подготовить филе. После подготовки рыба отправляется в автоклав, где готовится около трех часов. За один раз туда помещается 16 банок.

«Мы же должны помогать ребятам. У меня очень много друзей по России помогают – кто-то кроликов держит, кто-то еще чем-то помогает. Я тоже с кроликов начинал, из них варил, а теперь вот появились разные другие группы», - поделился опытный волонтер Равиль Камалов.

Готовую рыбу смешивают с овощами, маслом или томатной пастой. В итоге из этой партии получится около 450 банок рыбных консервов. В ближайшее время их отправят бойцам вместе с очередным гуманитарным грузом.

Материал подготовлен при участии Эльвиры Шакировой