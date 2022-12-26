Добровольцы батальонов «Алга» и «Тимер» записали видеообращение к Президенту Татарстана

Военнослужащие татарстанских батальонов «Алга» и «Тимер» прислали видеозапись из зоны проведения специальной военной операции, в которой поблагодарили руководство и жителей республики за постоянную помощь. Отдельные слова благодарности военные передали за доставку бронеавтомобилей «Ахмат». Видеозапись продемонстрировали на итоговой пресс-конференции Президента РТ Рустама Миниханова, которая проходит в IТ-парке им.Рамеева.

«Республике спасибо большое – одели, обули, обеспечили финансово, так что большая благодарность. А все остальное – решаемо», – сказал один из военнослужащих.

Другой отметил ,что огромную помощь оказывают жители, собирающие и передающие гуманитарную помощь, добавив, что важнее при этом не то, что они передают, а внимание и забота. «Спасибо за все гуманитарки, за то ,что люди активно участвуют в этом, помогая нам. Присылают ребятам даже мелочи, вкусняшки – это очень приятно», – отметил он.

Все добровольцы батальонов Татарстана считают себя братьями, одной семьей, и поддерживают друг друга, рассказали военные. «Повезло, что добровольческий отряд был создан в Татарстане, со своими земляками и удобно, и хорошо, и соответственно все друг друга понимают легко, рассказал один из добровольцев. – Передаем слова поддержки, благодарности за оказанную помощь, внимание, за дорогостоящую бронированную технику – она очень нам пригождается».

К слову, о бронированной технике – отдельно служащие поблагодарили за передачу бронеавтомобилей «Ахмат», отметив, что это надежные машины, броня которых выдерживает попадание пуль. Они также рассказали, что большое значение в спецоперации играют средства борьбы с беспилотниками.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил президент Владимир Путин.