Добровольцев, участвовавших в СВО, могут освободить от призыва

Депутаты Госдумы от ЛДПР, под руководством лидера партии Леонида Слуцкого, представили законопроект, которым предлагается освободить от призыва на срочную службу добровольцев, участвовавших в СВО на территориях Украины, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующий документ уже доступен в думской электронной базе.

В документе отмечается, что согласно действующим нормам, от призыва на военную службу освобождаются граждане, проходящие военную службу в РФ. Применительно к участникам СВО под данную категорию подпадают военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ (войсках национальной гвардии РФ), а также призванные на военную службу по мобилизации.

Однако лица, вступившие в добровольческие формирования, созданные по инициативе властей для поддержки ВС РФ, не подпадают под существующее законодательство о призыве. По мнению авторов законопроекта, данные обстоятельства вызывают резонанс в обществе, когда участников СВО-добровольцев призывают по повестке на срочную службу.

Законопроект нацелен на освобождение от призыва тех, кто принимает участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области в качестве добровольцев.