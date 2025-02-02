Добровольцев спецоперации избавят от бюрократии

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Добровольцы спецоперации смогут получать удостоверение ветерана боевых действий в беззаявительном порядке. Соответствующее постановление Правительства РФ начало действовать со 2 февраля, пишет «Парламентская газета».

Документы, нужные для получения удостоверения, в военкомат направит воинская часть, на базе которой создали добровольческое формирование. Региональные военкоматы проверят полученные данные, а потом примут решение о выдаче удостоверения.

Забрать документ сможет доброволец, его родственники или другие люди по доверенности. Полученное удостоверение станет подтверждением статуса ветерана боевых действий и даст права на льготы.