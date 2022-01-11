Доброта и трудолюбие: казанцы назвали основные черты жителей города

Доброта и отзывчивость вошли в топ-3 типичных черт характера жителей всех мегаполисов, за исключением Москвы. При этом самые добрые люди, судя по результатам опроса, живут в Казани, сообщает сервис SuperJob со ссылкой на данные соцопроса.

«Самые добрые люди, судя по результатам опроса, живут в Казани. Здесь эту черту считают главной для своих земляков 40% опрошенных. Также казанцы в числе основных черт жителей города называли трудолюбие, так ответили 17% респондентов. Гостеприимство (13%) попало в топ-3 черт жителей Казани», — отмечают аналитики сервиса.

Интересно, что трудолюбие чаще всего называли одним из своих типичных качеств жители Казани (17%), Волгограда, Омска и Уфы (по 15%), Краснодара и Перми (по 14%). Всего участниками опроса стали 9 тыс. представителей экономически активного населения городов-миллионников.