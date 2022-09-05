«Доброта делает детей счастливее»: в школах Казани стартовали «Недели добра»

С 5 по 10 сентября в школах Казани пройдут «Недели добра», которые включат уроки по воспитанию бережного отношения к животным, классные часы по теме толерантности, запуск программы «Мы в ответе за тех, кого приручили», старт проекта «Растем вместе». Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

«6 сентября во всех школах города на едином классном часе будет запущена программа „Мы в ответе за тех, кого приручили“. Цель — просвещение учащихся о бережном отношении к домашним и бездомным животным. Безусловно, мы должны способствовать формированию такого общества, в котором чувствуется атмосфера толерантности, доброты и отзывчивости», — отметил спикер.

7 сентября будут проведены мероприятия, игры, беседы с участием детей с ограниченными возможностями и из различных этнических групп, направленные на формирование толерантного отношения у обучающихся.

«Очень важно с детства прививать и уважительное отношение к старшему поколению. 8 сентября учащиеся будут учиться совершать добрые дела по отношению к пожилым людям, малоимущим, инвалидам. С этой целью в школах будут организованы классные часы, беседы и встречи с различными людьми», — уточнил Ирек Ризванов.

9 сентября в «День чистоты» во всех школах пройдут акции и экологические уроки на тему сохранения окружающей среды, будут проведены сборы пластиковой тары и макулатуры. Отдельное внимание будет уделяться благоустройству и уборке территорий образовательных учреждений.

Завершит неделю «Ярмарка добра». 10 сентября в школах пройдут благотворительные ярмарки, фестивали в поддержку детских домов, нуждающихся детей, а также бездомных животных. «Все деньги, вырученные на благотворительных ярмарках, будут направлены в детдома, хосписы, приюты для животных <...> Доброта не только делает мир лучше, но и повышает самооценку, делает детей счастливее», — заключил начальник Управления образования исполкома Казани.